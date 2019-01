Hyundai Motor sa vo 4. kvartáli prepadol do straty

Spoločnosť predala vo 4. štvrťroku minulého roka 1,23 milióna automobilov po celom svete.

Soul 24. januára (TASR) - Najväčšia juhokórejská automobilka Hyundai Motor vo štvrtok oznámila, že za 4. kvartál 2018 vykázala stratu, prvú po ôsmich rokoch. Pod tento výsledok sa podpísal pokles predaja na kľúčovom trhu v Číne aj kurzové výkyvy, ktoré skresali príjmy automobilky zo zahraničia.



Piaty najväčší výrobca áut na svete, spolu s dcérskou spoločnosťou Kia Motors, zaznamenal za tri mesiace do konca decembra čistú stratu 129,8 miliardy wonov (101,25 milióna eur). Bola to prvá strata automobilky od roku 2011, keď zmenila svoju účtovnú metódu. Analytici pritom koncernu predpovedali zisk 784 miliárd KRW.



Prevádzkový zisk juhokórejskej automobilky klesol o 35 % na 501 miliárd KRW a tržby vzrástli o 5 % na 25,67 bilióna KRW.



Automobilka pripísala tieto výsledky aj oslabeniu mien na rozvíjajúcich sa trhoch, a tiež investíciám a ďalším jednorazovým faktorom.



Za celý minulý rok sa čistý zisk automobilky znížil o 63,8 % na 1,6 bilióna KRW a prevádzkový zisk klesol o 47 % na 2,4 bilióna KRW.



Spoločnosť predala vo 4. štvrťroku minulého roka 1,23 milióna automobilov po celom svete. To bolo o 0,6 % viac ako v rovnakom období roku 2017, a to najmä vďaka väčšiemu dopytu v Európe a na rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú Brazília a Rusko. Ale v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, zaznamenal juhokórejský koncern pokles odbytu, prvýkrát za viac ako 20 rokov. Dôvodom bol obchodný spor Pekingu s USA a tiež zrušenie vládnych stimulov na kúpu menších, úsporných áut.



Konkrétne, predaj Hyundai v Číne sa vo 4. kvartáli prepadol o 23 %. Za celý rok 2018 predala automobilka na čínskom trhu 790.000 vozidiel. Nedosiahla tak svoj cieľ, ktorým bolo zvýšiť odbyt v Číne v minulom roku na 900.000 zo 785.000 áut v roku 2017.



Hyundai predpovedá, že obchodné podmienky zostanú zlé aj v tomto roku 2019 pre prebiehajúcu obchodnú vojnu medzi Washingtonom a Pekingom a spomalenie čínskej ekonomiky.



(1 EUR = 1282 KRW)