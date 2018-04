I.Konrad: Smart City riešenia prispievajú k znižovaniu uhlíkovej stopy

Samospráva podľa hlavnej architektky mesta Bratislava zohráva v uplatňovaní inteligentných riešení významnú úlohu.

Bratislava 21. apríla (TASR) – Smart City riešenia nepomôžu vyriešiť dopravný problém Bratislavy, prispievajú však k tomu, aby sa znižovala uhlíková stopa. Poukázala na to hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad s tým, že inteligentné riešenia sú budúcnosťou miest.



"Keď sa riadime naším osobným životom, tak tiež sa snažíme nájsť tie inteligentné riešenia, tie najrozumnejšie, ktoré nám prinesú najlepšie efekty pre náš súkromný život, a takisto to je aj v živote mesta," priblížila Konrad.



Takéto riešenia podľa nej zahŕňajú čipy pri hľadaní parkovacích miest, informačný systém o príchode prostriedkov mestskej hromadnej dopravy či wifi v električkách a trolejbusoch. "Všetky tieto inteligentné riešenia prispievajú k tomu, aby sa znižovala uhlíková stopa, aby autá nemuseli krúžiť, aby skôr zaparkovali, a tak ďalej," dodala s tým, že dokážu eliminovať negatívny vplyv dopravy na mesto. Nemyslí si však, že tieto riešenia pomôžu vyriešiť dopravný problém Bratislavy. Základné dopravné riešenie podľa nej spočíva v urbanisticko-dopravnej koncepcii, ktorá by sa mala dotiahnuť.



Samospráva podľa nej zohráva v uplatňovaní inteligentných riešení významnú úlohu. "Musíme mať dáta, a to je práve ten kameň úrazu, že my tie dáta musíme zhromažďovať, spracovať, čiže samospráva dostáva ako keby inú rolu tieto dáta otvárať a určite sa nájdu technické a technologické možnosti, kde s týmito dátami rôzne firmy vedia urobiť benefity pre toto mesto," vysvetlila Konrad. Zároveň doplnila, že dát, ktoré vie mesto otvoriť občanom alebo firmám, je relatívne málo.