I. Šramko: Návrh na zníženie daní musí prerokovať vláda

Bratislava 5. marca (TASR) - Návrh na zníženie daní, ktorý v piatok (1. marca) zverejnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), musí najskôr prerokovať vláda. Tá by mala súčasne predstaviť opatrenia, ktoré budú tieto náklady kompenzovať tak, aby sa splnili vládou a parlamentom schválené ciele na rok 2020. V prípade absencie kompenzačných opatrení by došlo k výraznému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií, informoval v utorok predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko na sociálnej sieti.



Danko oznámil, že SNS predloží do parlamentu návrh na zníženie dane z príjmu právnických osôb (DPPO) na 15 % a na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny a pre printové médiá na 10%.



"Cieľom schváleného rozpočtu na rok 2020 je dosiahnutie prebytku vo výške 103 miliónov eur, čo je 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP)," pripomenul Šramko. RRZ pri hodnotení schváleného rozpočtu v decembri 2018 identifikovala riziká na rok 2020 vo výške 698 miliónov eur. Pokiaľ by sa riziká naplnili, deficit by tak dosiahol 595 miliónov eur.



"Po zohľadnení výpadku príjmov zo zníženej sadzby DPPO a nižšej DPH na potraviny, ktorý môže podľa nášho predbežného odhadu dosiahnuť úroveň približne 1,35 miliardy eur, by deficit v roku 2020 dosiahol 1,945 miliardy eur, čo je 1,89 % HDP," uviedol Šramko. Prognóza dlhu na konci roku 2020 by sa podľa neho pri zohľadnení plného efektu uvedených opatrení zvýšila z 47,2 % HDP na 48,5 % HDP. Keďže je v roku 2020 prvé sankčné pásmo v rozpätí 47-50 % HDP, dlh by bol v prvom sankčnom pásme ústavného zákona.