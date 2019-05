Iba 38 % Maďarov podporuje zavedenie eura

Podľa ďalších údajov prieskumu až 49 % opýtaných vyjadrilo názor, že Maďarsko nepotrebuje spoločné európske platidlo a 13 % nedokázalo, prípadne nechcelo na túto otázku odpovedať.

Budapešť 21. mája (TASR) - Vstup Maďarska do eurozóny podporuje iba 38 % Maďarov, vyplýva z prieskumu inštitútu Závecz Research, ktorý v utorok zverejnil spravodajský server 24.hu.



Podľa ďalších údajov prieskumu až 49 % opýtaných vyjadrilo názor, že Maďarsko nepotrebuje spoločné európske platidlo a 13 % nedokázalo, prípadne nechcelo na túto otázku odpovedať.



Server pripomína, že z 28 členských krajín Európskej únie zaviedlo euro už 19 krajín. Z deviatich krajín, ktoré vstúpili do Únie spoločne s Maďarskom, je európska mena zavedená v siedmich.



Odmietavý postoj obyvateľstva je pochopiteľný, pretože samotná vláda premiéra Viktora Orbána aj napriek tomu, že väčšiu časť podmienok vstupu do eurozóny Maďarsko už spĺňa, sa vôbec neponáhľa vzdať sa forintu. V januári Orbán vyhlásil, že termín zavedenia eura v Maďarsku nie je stanovený, pretože nie je možné jasne vidieť perspektívu tohto platidla. Dodal, že ani eurozóna nie je tým, k čomu sa pôvodne Maďarsko chcelo pripojiť.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)