IEA vyzvala kartel OPEC, aby zvýšil ťažbu

Rastúce ceny ropy môžu obmedziť dopyt v niektorých z rýchlo rastúcich ekonomík, pokiaľ producenti neprijmú opatrenia na zvýšenie ponuky na trhu.

Paríž 9. októbra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku IEA priamo vyzvala Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov, aby zvýšili ťažbu ropy. Varovala, že vysoké ceny čierneho zlata poškodzujú globálnu ekonomiku.



"Všetci by sme mali vidieť rizikovú situáciu, ropné trhy vstupujú do červenej zóny," povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. "Všetci spoločne by sme sa mali snažiť upokojiť trhy, pretože dnes to môžu byť zlé správy pre dovozcov, ale myslím, že zajtra to môžu byť zlé správy pre producentov."



IEA minulý týždeň uviedla, že rastúce ceny ropy môžu obmedziť dopyt v niektorých z rýchlo rastúcich ekonomík, pokiaľ producenti neprijmú opatrenia na zvýšenie ponuky na trhu. Birol privítal snahy najväčšieho producenta kartelu OPEC, Saudskej Arábie, o zvýšenie ťažby. Predpokladá však, že na trhu bude naďalej nedostatok ropy.



"Ak veľkí producenti neprijmú zásadné opatrenia, bude štvrtý kvartál tohto roka veľmi, veľmi náročný," povedal Birol v rozhovore pre Bloomberg. Najväčšie bremeno leží na Saudskej Arábii, keďže ťažba väčšiny ostatných členov OPEC je v blízkosti ich plnej kapacity.



Ceny ropy od augusta vyskočili o 20 %, keďže členovia OPEC nedokážu zaplniť dieru, ktorá vznikla znížením dodávok z niektorých členských štátov kartelu. Export z Iránu klesol rýchlejšie, než väčšina expertov z odvetvia predpokladala. Dôvodom sú sankcie USA proti Iránu, ktoré začnú platiť v novembri. Prepadla sa aj produkcia vo Venezuele, kde je dôvodom kolaps ekonomiky.



"Drahá energia sa vracia v zlom čase, keď globálna ekonomika stráca dynamiku. Skutočne potrebujeme viac ropy," uviedol Birol.