Filus: Inovačný ekosystém SR je stále neporovnateľný s inými krajinami

Bratislava 6. októbra (TASR) – Na Slovensku sú určite vynikajúce firmy s produktmi, ktoré sú pripravené tímovo aj finančne, aby uspeli na medzinárodných trhoch. Inovačný ekosystém v SR je stále neporovnateľný s niektorými krajinami, najmä v západnej Európe, čo istým spôsobom ovplyvňuje úspešnosť firiem. Pre TASR to povedal Ivan Filus, ktorý je kontaktným bodom programu Horizont 2020 pre inovácie malých a stredných podnikov a prístup k rizikovému financovaniu.



Podpora, ktorá sa zväčša dostáva veľkým firmám, by mohla ísť cielene ku malým a stredným podnikom, dodal. „V porovnaní s inými štátmi sme stále príliš konzervatívni a trošku ustráchaní. Nevieme sa až tak dobre predať," povedal Filus. Podľa neho firmy stavajú na istote a predstavujú skôr pesimistický variant biznis plánu. Kým ostatné pripravia vizionársky biznis plán, s ktorým môžu byť veľmi konkurencieschopné a môžu oveľa lepšie osloviť investorov.



Keď firma získa projekt v rámci schémy SME instrument, najmä v druhej fáze, je to istá pečať kvality. "Tá otvára dvere aj ku zahraničným investorom. V súčasnosti si naozaj dobré firmy vyberajú investorov, nie že by ich hľadali," konštatoval.



Pre firmy, ktoré síce neuspeli vo financovaní, ale majú isté prahové hodnotenie, sú vytvorené podporné schémy najmä na prepojenie s investormi, dodal Filus.



Schéma SME Instrument v programe Horizont 2020 je určená pre malé a stredné podniky, ktoré majú inovatívny produkt minimálne vo fáze prototypu a potrebujú dokončiť jeho vývoj, otestovať ho u zákazníkov, získať prvých platiacich klientov. V závere majú byť pripravené vstúpiť na trh a na príchod investora.



V prvej fáze schémy zameranej na štúdiu realizovateľnosti s financovaním 50.000 eur zvíťazilo priebežne 10 slovenských spoločností. V druhej fáze, kde produkt smeruje na trh a projekt môže získať financie do výšky 2,5 milióna eur, bola úspešná jedna firma zo SR.