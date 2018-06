IG Metall žiadajú stratégiu proti akvizičným snahám čínskych firiem

Čínski investori čoraz častejšie kupujú nemecké firmy, najmä v oblastiach kľúčových technológií, akými sú robotika, strojárstvo alebo biomedicína.

Berlín/Frankfurt nad Mohanom 3. júna (TASR) - Najvplyvnejšie nemecké odbory IG Metall žiadajú urýchlenú a účinnú stratégiu proti akvizičným snahám čínskych spoločností. "Rastúci počet akvizícií nemeckých firiem v kľúčových odvetviach môže byť nebezpečný," povedal člen predstavenstva IG Metall Wolfgang Lemb. "Stojí za tým stratégia Číny. To nesmieme podceňovať."



Ako príklad uvádza fotovoltaický sektor, v ktorom Číňania už vytlačili Nemcov z trhov. "Musíme si zachovať náskok v moderných technológiách, najmä v strojárstve. Ak ho stratíme, bude to mať podstatný vplyv na celý priemysel v Nemecku," varuje Lemb. Politika musí urobiť viac, a to urýchlene.



Čínski investori čoraz častejšie kupujú nemecké firmy, najmä v oblastiach kľúčových technológií, akými sú robotika, strojárstvo alebo biomedicína. Na nemeckej aj európskej úrovni sa v súčasnosti diskutuje o tom, ako sťažiť čínskym firmám akvizície. "Myslím si, že dnes je nevyhnutné kriticky hodnotiť čínske investície, keďže dôsledky pre stredné podniky, najmä strojárske, sú veľké," zdôraznil Lemb.



IG Metall posudzuje čínske investície v nemeckých firmách oveľa kritickejšie bež pred dvoma či troma rokmi. "Vtedy čínski investori vystupovali ako záchrancovia problémových firiem. To bolo naozaj pozitívne, keďže pre podniky a továrne vytvorili nové perspektívy. Dnes však musíme konštatovať, že Čína postupuje strategicky a skupuje kľúčové odvetvia."



Odbory sa opakovane stretávajú s tým, že spolupráca medzi čínskymi investormi a vlastníkmi podnikov je čoraz ťažšia, napríklad, z hľadiska kolektívneho vyjednávania a práva zamestnancov spolurozhodovať o smerovaní firmy.