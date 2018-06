IKEA chce používať vo výrobe obnoviteľné a recyklované materiály

Inter IKEA sa pripojil k narastajúcemu zoznamu globálnych spoločností, ktoré sa snažia zlepšiť svoje prevádzky z environmentálneho hľadiska.

Almhult 7. júna (TASR) - Švédsky nábytkársky gigant IKEA plánuje do roku 2030 používať pri výrobe iba obnoviteľné a recyklované materiály. To je najnovší záväzok globálnej skupiny na zníženie jej vplyvu na životné prostredie.



Inter IKEA, majiteľ značky, ktorá je najväčším maloobchodným predajcom nábytku na svete, vo štvrtok oznámil, že do konca budúcej dekády chce znížiť vplyv každého zo svojich produktov na podnebie o viac ako dve tretiny.



Už v súčasnosti je 60 % produktov IKEA založených na obnoviteľných materiáloch, pričom takmer 10 % obsahuje recyklované materiály, uviedla spoločnosť Inter IKEA.



"Prostredníctvom našej veľkosti a dosahu máme príležitosť inšpirovať a umožniť viac ako jednej miliarde ľudí žiť lepšie životy v rámci limitov planéty," uviedol generálny riaditeľ Inter IKEA Torbjorn Loof v súvislosti so stratégiou firmy. Dodal, že švédsky koncern je odhodlaný ujať sa vedenia a zákazníkov a partnerov.



Inter IKEA sa pripojil k narastajúcemu zoznamu globálnych spoločností, ktoré sa snažia zlepšiť svoje prevádzky z environmentálneho hľadiska. Napriek tomu ich snahy stále vyvolávajú otázniky, či robia dosť pre ochranu životného prostredia, či by nemohli urobiť viac.



Celkovo 250 najväčších firiem kótovaných na burzách po celom svete vyprodukuje tretinu všetkých emisií skleníkových plynov. Ale len málo z nich si dalo konkrétne environmentálne ciele.



Plán Inter IKEA je prvý svojho druhu. Spoločnosť prevádzkuje celkovo 418 obchodov IKEA na 49 trhoch. Jej maloobchodné tržby za rok do konca augusta 2017 dosiahli 38,3 miliardy eur.



Spoločnosť Inter IKEA si stanovila tzv. ciele založené na vedeckých poznatkoch na zníženie klimatického vplyvu svojich obchodov a ďalších prevádzok o 80 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2016.



Aj ďalšie globálne značky, napríklad odevný reťazec H&M či koncerny Coca-Cola a Sony sa tiež zaviazali k cieľom, ktoré majú pomôcť obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 stupne Celzia, čo je cieľ Parížskej dohody z roku 2015.



Spoločnosť Inter IKEA zároveň uviedla, že do roku 2020 odstráni všetky plastové výrobky na jedno použitie zo svojho sortimentu a z reštaurácií vo svojich predajniach. A obchody IKEA do roku 2025 rozšíria predaj domácich solárnych zariadení na 29 trhov.