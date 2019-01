IKEA na Slovensku stále rastie

Bratislava 17. januára (OTS) - Obchodný dom IKEA v Bratislave navštívilo v FY18 2,8 milióna ľudí, internetová stránka www.IKEA.sk zaznamenala za toto obdobie viac ako 11 miliónov návštev. V uplynulom roku mal obchodný dom IKEA Bratislava viac než 1,5 milióna zákazníkov, ktorí v priemere minuli za nákup 65,5 eur. Spoločnosť IKEA zároveň dúfa, že v budúcnosti sa vďaka on-line riešeniam a novým inšpiráciám bude stále viac približovať svojim zákazníkom.V minulom roku predala spoločnosť takmer, čo znamená, že do mnohých slovenských domácností pribudla v tomto roku aspoň jedna nová vec od spoločnosti IKEA. Celkový obrat tejto švédskej spoločnosti sa vyšplhal na. V obchodnom dome privítaloviac ako, z ktorých si až 1,5 milióna niečo nakúpilo. Priemerná výška jedného nákupu bola, pričom členovia IKEA FAMILY minuli v priemere o 10 % viac ako bežní zákazníci.Medzi najpopulárnejšie a najpredávanejšie výrobky patrili napr. rozkladacia posteľ HEMNES , žlté a sivé kreslá STRANDMON , skrine PAX , matrace MALFORS alebo policový diel KALLAX . V priemere sa denne v IKEA Bratislava predá 34 pohoviek a 50 postelí.On-line prítomnosť je pre spoločnosť IKEA nesmierne dôležitá. Jej webové stránky zaznamenali v minulom finančnom roku. Hoci predaj on-line je pre IKEA relatívne nový, tvorí pomerne významný podiel na ročnom obrate spoločnosti, a to so sumou viac akoeur. Táto čiastka predstavuje všetky výrobky IKEA, ktoré boli objednané prostredníctvom internetu s vyzdvihnutím v obchodnom dome alebo s doručením na adresu zákazníka. Priemerná suma on-line nákupu predstavovalaNajviac objednávok pochádza z Košíc, Prešova, Bratislavy, Nitry, Trnavy, Banskej Bystrice, Pezinka a Popradu. Najpredávanejšie v rámci služby Nákup on-line boli šatníkové riešenia PAX , kreslá STRANDMON alebo pohovka FRIHETEN Témou finančného roka 2018 bolo, podľa ktorej je obývacia izba jednou z najdôležitejších miestností našich domovov. Je miestom stretnutí s rodinou a priateľmi, osláv a výnimočných príležitosti, vďaka ktorým si uvedomujeme, čo je v živote naozaj dôležité. Úspech tejto témy sa premietol do nárastu predaja nábytku o. Záujem o bytové doplnky zostal približne rovnaký ako v predošlom roku.Prieskumy IKEA posledné roky poukazujú na tendenciu meniacej sa úlohy kuchyne v domácnostiach po celom svete. V súčasnosti kuchyňa predstavuje spoločenský priestor a jej významné postavenie sa posilňuje aj vďaka tomu, že stále viac ľudí v sebe objavuje lásku k vareniu. Aj najväčší nárast obratu z predaja sa v regióne Česká republika, Maďarsko a Slovensko dosiahol v oblasti kuchynského nábytku, ktorý predstavoval podiel 12,4 % na celkovom predaji (na Slovensku 8,7 %). Každý deň sa v IKEA Bratislava predá v priemere 20 kuchýň.K vareniu patrí aj dobré jedlo, a preto sa potravinové výrobky IKEA na Slovensku tešia veľkej obľube. Reštaurácia, Bistro, Kaviareň a Obchodík so švédskymi špecialitami predstavujú 7,2 % celkového obratu spoločnosti IKEA. V minulom roku si na týchto výrobkoch pochutnalo viac akonávštevníkov. Najznámejšie jedlá, ako mäsové guľôčky a hotdogy, sú stále najpredávanejšími; v Reštaurácii a Bistre IKEA v Bratislave sa v minulom roku predalohotdogov amäsových guľôčok.V auguste 2018 uviedla spoločnosť IKEA alternatívu klasického hotdogu – hotdog . Od jeho uvedenia až po koniec finančného roka sa predalo viac ako. Vyzerá to tak, že predaj vegetariánskeho hotdogu bude predstavovať 15 % z celkového predaja hotdogov., povedala Mounia El Hilali, generálna riaditeľka IKEA pre Českú republika, Maďarsko a Slovensko.Okrem spomínaných výsledkov z minulého finančného roka získala spoločnosť IKEA na Slovensku už piatykrát po sebe ocenenie MasterCard Obchodník roka s nábytkom a bytovými doplnkami., dopĺňa El Hilali.Nový finančný rok je v plnom prúde a spoločnosť IKEA sa chce aj naďalej rozvíjať. Neustále inovuje a hľadá nové spôsoby, ako ľudí ešte viac inšpirovať a zlepšiť ich život doma.* Finančný rok spoločnosti IKEA trval od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018.