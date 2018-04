Indické aerolínie Jet Airways plánujú kúpiť od Boeingu 75 lietadiel

Hodnota kontraktu pri katalógových cenách sa v prípade lietadiel 737 Max odhaduje v pásme od 7,2 miliardy do 9,7 miliardy USD (od 5,87 miliardy do 7,90 miliardy eur).

Naí Dillí 5. apríla (TASR) - Indická letecká spoločnosť Jet Airways uzavrela s americkým výrobcom Boeing dohodu o kúpe 75 lietadiel Boeing 737 Max. Druhá najväčšia letecká spoločnosť v Indii plánuje pridať nové linky a zvýšiť podiel na domácom trhu, k čomu by malo dopomôcť rozšírenie flotily o nové lietadlá od Boeingu.



Hovorkyňa aerolínií kontrakt potvrdila, nešpecifikovala však, aký variant úzkotrupého lietadla Boeing 737 Max plánuje spoločnosť kúpiť. Hodnota kontraktu pri katalógových cenách sa v prípade lietadiel 737 Max odhaduje v pásme od 7,2 miliardy do 9,7 miliardy USD (od 5,87 miliardy do 7,90 miliardy eur), pri väčších objednávkach však výrobca zvykne ponúknuť zľavy.



S týmto kontraktom tak bude mať spoločnosť Jet Airways objednaných už 150 lietadiel 737 Max. Už skôr uzavrela firma s Boeingom kontrakt na dodávku 75 lietadiel 737 Max 8. To je najpopulárnejší model z rodiny týchto lietadiel.



Prvé lietadlá z predchádzajúcej objednávky by mala Jet Airways dostať do júla tohto roka. Firma má v súčasnosti 119 strojov, ktoré lietajú na domácich aj zahraničných linkách.



