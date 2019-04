Indické Jet Airways zastavili všetky lety

Jet Airways boli doteraz najväčšími súkromnými aerolíniami v Indii a celkovo dvojkou na trhu z pohľadu podielu, ich situáciu ale skomplikovali obrovské dlhy voči bankám.

Bombaj 18. apríla (TASR) - Akcie indickej leteckej spoločnosti Jet Airways sa vo štvrtok prepadli o vyše tretinu po tom, ako aerolínie oznámili zastavenie všetkých letov. Spoločnosť tak urobila v stredu večer (17. 4.), keď jej banky na čele so State Bank of India odmietli poskytnúť ďalšie financie na udržanie spoločnosti v chode. Problémy Jet Airways okamžite využili konkurenčné firmy, ktoré začali zapĺňať uvoľnený priestor na trhu.



Jet Airways boli doteraz najväčšími súkromnými aerolíniami v Indii a celkovo dvojkou na trhu z pohľadu podielu, ich situáciu ale skomplikovali obrovské dlhy voči bankám. Tie prudko vzrástli v dôsledku zvýšených daní a nákladov na palivá. Do dnešných dní dosiahol dlh Jet Airways už približne 1,2 miliardy USD (1,06 miliardy eur). Spoločnosť najskôr pozastavila medzinárodné lety a v týchto dňoch varovala, že nie je vylúčené zastavenie všetkých operácií. To urobila v stredu večer.



Na to zareagovali investori a cena akcií vo štvrtok klesla o 34 %, čo predstavuje najväčší prepad akcií firmy v jej 27-ročnej histórii. V súčasnosti dosahuje hodnota Jet Airways približne 260 miliónov USD, zatiaľ čo v jej najlepšom období v roku 2005 mala hodnotu okolo 1,6 miliardy USD.



Zástupcovia konzorcia bánk uviedli, že hľadajú pre Jet Airways kupca, pričom predbežne vybrali štyroch záujemcov. Medzi nimi jej aj letecká spoločnosť Etihad Airways, ktorá už teraz vlastní v Jet Airways 24-percentný podiel. Záujemcovia majú na podanie ponúk termín do 10. mája.



Problémy Jet Airways vytvorili nečakané možnosti pre konkurenčné aerolínie, ktoré teraz získajú vzletové a pristávacie pozície patriace Jetu. Tie sa budú deliť medzi letecké spoločnosti na základe viacerých faktorov ako počet lietadiel a zamestnancov. Aerolínie ich budú môcť využívať jednu letovú sezónu, čo znamená šesť mesiacov, pričom Jet Airways ich môže žiadať naspäť, ak sa firme podarí v priebehu sezóny zotaviť. Súčasná letová sezóna sa končí 26. októbra.



V reakcii na situáciu spoločnosti sa vo štvrtok zišli stovky zamestnancov pred budovou centrály firmy v Bombaji a žiadali záchranu aerolínií. "Čo manažment firmy vôbec robí a prečo vláda neurobí nič pre záchranu našich pracovných miest?" rozčuľoval sa jeden z členov pozemného personálu Jet Airways, podľa ktorého mnohí zamestnanci pracovali pre Jet vyše 20 rokov.



