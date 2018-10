Indicko-ruský summit priniesol najmä kontrakty za miliardy dolárov

Pripravuje sa aj spolupráca zameraná na ťažbu nerastných surovín na Sibíri a Ďalekom východe Ruskej federácie.

Naí Dillí 6. októbra (TASR) - Indicko-ruský summit Narendru Modiho a ruského prezidenta Vladimira Putina priniesol upevnenie politických vzťahov medzi oboma krajinami a podpísanie obchodných kontraktov za miliardy USD.



Ruská televízia informovala, že Rosatom postaví k doterajším dokončeným alebo budovaným šiestim jadrovým blokom ďalších šesť blokov. Keď budú všetky v prevádzke, výroba elektrickej energie v krajine sa zvýši na trojnásobok.



Prvý tanker Gazpromu priplával v júni do indického prístavu s ruským skvapalneným zemným plynom. Spolupráca Gazpromu s indickým koncernom Gail sa bude v tejto oblasti rozširovať.



Ruská štátna železničná spoločnosť podľa jej šéfa Olega Belozerova bude s domácou železničnou spoločnosťou modernizovať indické trate pre expresy s cestovnou rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu.



Firma FosAgro dodá na indický trh umelé hnojivá za 500 miliónov USD. Indická firma Tata Power plánuje investovať okolo 500 miliónov USD do projektov na ruskom Ďalekom východe. Chce sa zúčastniť na realizácii projektov ďalekovýchodný skvapalnený zemný plyn a Arktída skvapalnený plyn 2 a na iných projektoch.



Pripravuje sa aj spolupráca zameraná na ťažbu nerastných surovín na Sibíri a Ďalekom východe Ruskej federácie. Na severe krajiny sú veľké ložiská zemného plynu na Jamalskom polostrove a pod dnom kontinentálneho šelfu. Rusko má záujem o indické priame investície na ich sprístupnenie.



Rusi pomôžu Indii v jej úsilí vyslať do kozmu vlastného kozmonauta.



V indickom hlavnom meste sa podpísala dohoda o dodávke ruského protilietadlového raketového systému 3RK S-400 Triumf za 5,5 miliardy USD.



Rusko-indický summit sa koná každoročne striedavo v partnerských krajinách. Budúci summit bude v roku 2019 v Rusku.