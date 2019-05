Indonézia možno v tomto roku nepovolí lety lietadlám 737 MAX

Indonézia sa bude riadiť výsledkami vlastných testov lietadiel po úprave stabilizačného systému. Navyše, aj piloti budú musieť absolvovať prísnejšie školenia v porovnaní s minulými rokmi.

Jakarta 21. mája (TASR) - Indonézia možno nepovolí lety boeingov 737 MAX do konca tohto roka, a to aj v prípade, že americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) dá Boeingu súhlas s návratom lietadla do prevádzky.



Ako povedala šéfka indonézskeho úradu pre civilné letectvo Polana Pramestiová, Indonézia sa bude riadiť výsledkami vlastných testov lietadiel po úprave stabilizačného systému. Navyše, aj piloti budú musieť absolvovať prísnejšie školenia v porovnaní s minulými rokmi, než dostanú povolenie so 737 MAX vzlietnuť. "Je tu ešte veľa nevyriešených vecí a zatiaľ nie je isté, či toto lietadlo v Indonézii tento rok vzlietne," povedala Pramestiová.



Boeing tak čaká náročné obdobie, napriek tomu, že firma oznámila dokončenie aktualizácie sporného softvéru určeného na stabilizáciu lietadla za letu. Práve ten je podľa všetkého príčinou zrútenia dvoch lietadiel 737 MAX v rozmedzí necelých piatich mesiacov. Prvá tragická havária postihla lietadlo, ktoré patrilo práve indonézskej leteckej spoločnosti Lion Air. To sa zrútilo do Jávskeho mora koncom októbra minulého roka, krátko po štarte. Začiatkom marca postihol rovnaký osud lietadlo leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines, opäť krátko po štarte. V lietadlách zahynulo takmer 350 ľudí, medzi nimi štyria Slováci.



Aj keď indonézsky trh nie je taký veľký ako v prípade Číny alebo Európy, je to najväčšia ekonomika juhovýchodnej Ázie a kľúčový regionálny letecký trh. Jeho vplyv bude ešte rásť, keďže tamojšia vláda plánuje v najbližších rokoch výstavbu 25 letísk.



Navyše, rozhodnutie Indonézie je pre Boeing o to dôležitejšie, že dve z indonézskych leteckých spoločností patria k najväčším zákazníkom, čo sa týka 737 MAX. "Boeing nás, regulátorov, musí presvedčiť, že lietadlo je bezpečné," povedala Pramestiová. Okrem toho si firma podľa nej musí získať aj dôveru aerolínií, pilotov a cestujúcich.



To nebude pre Boeing jednoduché. Letecká spoločnosť Garuda Indonesia už skôr uviedla, že chce zmeniť pôvodnú objednávku na 49 boeingov 737 MAX v hodnote 4,8 miliardy USD (4,30 miliardy eur) na objednávku iného modelu. Ako dôvod uviedla obavy cestujúcich.



Podobne aj spoluzakladateľ spoločnosti Lion Air uviedol, že chce zrušiť objednávku na tieto stroje za 22 miliárd USD. Dôvodom je "neadekvátna reakcia Boeingu na haváriu lietadla z konca októbra".



