INESS: Osobitný odvod pre reťazce je škodlivý pre podnikateľov

Riaditeľ výskumného centra pre podporu podnikateľského prostredia ekonomických a sociálnych analýz Martin Vlachynský tiež uviedol, že návrh zákona o osobitnom odvode prinesie byrokratickú záťaž.

Bratislava 15. októbra (TASR) – Návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov je škodlivý pre podnikateľské prostredie. Prinesie vyššie ceny pre spotrebiteľov, menej zdrojov na mzdy pre zamestnancov, ale aj nemalú byrokratickú záťaž. Uviedol to v pondelok na seminári k osobitnému odvodu pre reťazce riaditeľ výskumného centra pre podporu podnikateľského prostredia ekonomických a sociálnych analýz (INESS) Martin Vlachynský.



Návrh zákona je podľa neho zlý a premietne sa do cien pre spotrebiteľov. "Predpokladáme, že ten prenos bude najvýraznejší na potraviny," skonštatoval Vlachynský s tým, že dôvodom je dominancia reťazcov v predaji potravín. Zároveň bude podľa neho menej zdrojov na mzdy a bonusy. Tiež treba podľa neho myslieť na to, že reťazce sú významným zamestnávateľom v regiónoch.



Ďalším problémom je podľa neho byrokracia, ktorá bude mať dosah aj na malých a stredných podnikateľov, ktorí budú musieť podávať výkazy. Podotkol tiež, že za nepodanie výkazu je navrhovaná automatická pokuta vo výške 0,2 % z obratu. Nevyriešenou otázkou je podľa neho aj otázka e-shopov.



Vlachynský zároveň kritizoval aj zlý proces návrhu tohto zákona, podľa neho je v rozpore so stratégiou lepšej regulácie RIA 2020. Tento návrh podľa analytika prichádza ako poslanecký návrh, čím sa obíde štandardný pripomienkovací proces a možnosť verejnej diskusie.



Súčasne vníma ako problém skutočnosť, že zákon ešte nie je schválený a so sumou sa už počíta v rozpočte. Ako podotkol, návrh zákona by mal pomôcť poľnohospodárom, neobsahuje však žiadne reálne prepojenie odvodu s poľnohospodárstvom. "V kapitole ministerstva pôdohospodárstva bude rozpočtovaná položka vo veľkosti tohto odvodu," doplnil Vlachynský. Podobný zákon v Maďarsku a Poľsku zároveň podľa neho bol kritizovaný aj zo strany Európskej komisie (EK).



Bojovať proti reťazcom nemá podľa Vlachynského zmysel a argumenty na zavedenie tohto zákona sú "falošné". Zdôraznil, že reťazce nemajú výnimočné postavenie v porovnaní s ostatnými veľkými firmami a žiaden reťazec nemá na Slovensku monopolné postavenie.



Osobitný odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu má podľa predkladateľov z koaličnej SNS zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Národná rada SR by sa návrhom mala zaoberať v októbri, platiť by mal od budúceho roka.



Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch, a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne 10 % ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.