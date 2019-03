INESS víta zníženie dane z príjmu právnických osôb

Zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb je podľa inštitútu opatrením potrebným na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Bratislava 1. marca (TASR) – Zníženie dane z príjmu právnických osôb tak, ako to navrhuje koaličná SNS, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) víta. K viacerým avizovaným opatreniam sa však stavia kriticky.



Zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb je podľa inštitútu opatrením potrebným na zlepšenie podnikateľského prostredia. Národniari navrhujú jej zníženie na 15 %. Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny na 10 % je zasa z pohľadu analytikov "čiastočnou náplasťou na nesplnený sľub". Ako podotkli, parlament ešte v roku 2011 prijal záväzok na opätovné zníženie sadzby DPH na 19 % po znížení schodku verejných financií. "Tento návrh je predložený v čase, keď sa preukázalo, že zavedenie odvodu reťazcov zvýšilo ceny potravín. Nižšia DPH má šancu tento rast spomaliť, prípadne zvrátiť," tvrdí INESS.



Na rozdiel od potravín však podľa analytikov pri znížení DPH pre printové médiá dochádza k zvýhodňovaniu jednej skupiny podnikateľov voči ich priamym konkurentom. "Lepším riešením je plošné zníženie sadzieb, vytváranie rôznych výnimiek a stupňov sadzieb daňový systém zneprehľadňuje," upozornili.



Koncesionárske poplatky vníma inštitút ako jednu z mála daní, pri ktorých platiaci vie, za čo platí. Ich zrušenie pre seniorov tak analytici neodporúčajú. "Ak sa takouto 'salámovou metódou' budú poplatky prenášať do rozpočtu, otvorí sa tým cesta k nafukovaniu nákladov verejnoprávnych médií bez pozorného dohľadu diváka/daňovníka," konštatujú s tým, že väčší zmysel by malo zrušenie koncesionárskych poplatkov pre podnikateľské subjekty.



Povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach je podľa inštitútu ukážkou toho, ako vzniká byrokracia. Zdôraznil, že zo zdanlivo jednoduchého opatrenia často vzniknú regulácie, ktoré majú pre zákazníka minimálny efekt a podnikateľa poškodia. "Takéto opatrenia by ale mali byť medzi zákazníkom a podnikateľom. Zákazník, ktorý sa obáva o kvalitu, by mal žiadať informáciu o pôvode mäsa. Reštaurácie by sa veľmi rýchlo prispôsobili takémuto dopytu," tvrdí INESS.



Koaličná strana SNS plánuje na najbližšiu schôdzu parlamentu predložiť päť noviel zákonov, ktoré majú byť v prospech občanov. Okrem toho pracuje aj na návrhu, ktorý by zdvojnásobil vianočné príspevky pre seniorov a oslobodil ich od platenia liekov.



Predseda SNS Andrej Danko verí, že tento spôsob predloženia návrhov pomôže odhaliť záujmy a charakter jednotlivých politikov. Či už opozičných, ale aj koaličných. "Doteraz sme sa snažili niesť ťarchu svojich ministerstiev zodpovedne. Prichádza však čas, aby sa skutočná pravda, kto chce zreformovať Slovensko a kto nie, ukázala v pléne parlamentu. Verím, že táto schôdza NR SR doslova rozbúra staré móresy a ukáže, kto to ako myslí so Slovenskou republikou," dodal Danko.