INESS: V novele o cestnej doprave ide ministerstvo správnym smerom

Bratislava 24. mája (TASR) - Zdá sa, že v novele zákona o cestnej doprave sa Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vydalo správnym smerom, snaží sa trh liberalizovať. Povedal vo štvrtok Róbert Chovanculiak z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) po prezentácii publikácie Vplyv zdieľanej ekonomiky v oblasti prepravy na Slovensku, ktorej prípravu a vydanie spolufinancovala medzinárodná prepravná platforma Uber. Tá niekoľko rokov poskytovala službu zdieľanej dopravy aj v Bratislave.



Podľa INESS bude rozhodujúce, ako sa k pripravenej novele postavia poslanci. V súvislosti so zákonom o cestnej premávke Chovanculiak uviedol, že napríklad psychologické testy nemajú pre vodičov platforiem veľký zmysel, pretože nedávajú pridanú hodnotu pre spotrebiteľov.



Podľa vodiča jednej z prepravných platforiem Milana Dvorského v súčasnosti môže byť v Bratislave 3000 vodičov v taxislužbe a 650 poskytuje služby práve cez platformy. Ich počet sa nebude podľa Chovanculiaka vyrovnávať, ale ak budú takéto prepravné služby povolené, počet ich užívateľov bude rásť. V prípade, že by boli naopak zakázané, ich vodiči by si nemohli privyrobiť a zákazníci by nemali k dispozícii služby najmä v dopravnej špičke a nižšie ceny.



Analytik INESS konštatoval, že štát mohol pri problémoch s prepravnými platformami reagovať promptnejšie. Sú na to príklady dobrej praxe zo zahraničia. "Jednoducho, politici si predtým zakrývali oči a čakali, kým situácie dospeje do štádia, že súd musí skončiť Uber alebo Taxify," upozornil s tým, že platformy fungovali v právnom vákuu. Takíto vodiči pritom musia mať nejakú formu podnikania a platia dane, uzavrel.