Inflácia v eurozóne sa v apríli nečakane spomalila

Luxemburg 3. mája (TASR) - Tempo rastu inflácie v eurozóne sa v apríli 2018 mierne spomalilo na 1,2 % z marcových 1,3 %. Vyplýva to z predbežného odhadu, ktorý vo štvrtok uverejnil Eurostat, štatistický úrad Európskej únie.



Pri pohľade na hlavné komponenty inflácie v eurozóne, najstrmšie v apríli vzrástli ceny v energetike, a to medziročne o 2,5 % po marcovom zvýšení o 2 % a rovnako o 2,5 % stúpli ceny potravín, alkoholu a tabaku (o 2,1 % v marci). Ceny služieb v eurozóne sa v apríli zvýšili o 1 % (o 1,5 % v marci) a ceny neenergetických priemyselných produktov stúpli o 0,3 % (o 0,2 % v marci).



Spomalenie inflácie v apríli prekvapilo ekonómov, ktorí predpovedali, že zostane na marcovej úrovni 1,3 %. To vyvoláva otázky ohľadne plánu Európskej centrálnej banky (ECB) na postupné stiahnutie menových stimulov.



Dôvodom nečakaného poklesu aprílového indexu spotrebiteľských cien v regióne, ktorý zaviedol euro, bolo spomalenie rastu cien služieb.



Strážcovia európskej meny diskutujú o tom, či ukončiť program nákupu aktív vo výške 2,55 bilióna eur, aj keď inflácia nedosahuje ich cieľovú hranicu 2 %.



Rozhodnutie o budúcich krokoch ECB bude pravdepodobne oznámené v júni alebo júli, pričom september je posledná možnosť.