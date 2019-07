Inflácia v júni spomalila najmä v dôsledku lacnejšej ropy

Inflácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala podľa Koršňáka stále pohybovať nad úrovňou 2,5 %.

Bratislava 15. júla (TASR) - Inflácia v júni 2019 spomalila, najmä v dôsledku lacnejšej ropy. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k júnovým spotrebiteľským cenám.



"Nižšie ceny ropy, ktoré sa prejavili aj na nižších cenách pohonných hmôt na Slovensku, boli totiž kompenzované prekvapivo dynamickým rastom cien služieb. Ďalej zdražovali aj ceny potravín, v medziročnom porovnaní si však držali nezmenenú dynamiku rastu," priblížil.



Inflácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala podľa Koršňáka stále pohybovať nad úrovňou 2,5 %. "Proinflačne by mali pôsobiť vyššie ceny potravín i pokračujúci prenos vyšších miezd v ekonomike do cien služieb. Naopak, protiinflačne by mali i v najbližších mesiacoch pôsobiť najmä ceny pohonných hmôt, ktorých ceny nateraz už pravdepodobne vrcholili," myslí si analytik.



"V samom závere roka by však predsa len dočasne mohli ešte jemne podporiť medziročnú infláciu, a to v dôsledku silného bázického efektu (cena ropy v závere minulého roka výrazne zlacnela), a to aj napriek tomu, že stále očakávame skôr mierny pokles cien ropy na svetových trhoch ako jej nárast. Na druhej stane, tlak z dopytovej inflácie by sa mal postupne stabilizovať a na prelome rokov by sa mohol začať pozvoľna zmierňovať, a to pod vplyvom slabnúceho ekonomického rastu. Nižšie dopytové tlaky by sa mali na inflácií naplno prejaviť v roku 2020, keď očakávame jej návrat tesne pod úroveň 2 %," dodal Koršňák.



Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dosiahol nárast cien potravín medzimesačne 0,5 %, hlavne kvôli vyšším cenám ovocia, olejov a tukov, ako aj mäsa. Ceny palív boli medzimesačne nižšie o 5 %, ovplyvnené cenou ropy. "Celkovo ceny služieb odzrkadľujú zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a následne vyšší disponibilný príjem domácností. V tomto roku očakávame priemernú spotrebiteľskú infláciu na úrovni 2,5 %," dodala Muchová.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v júni 2019 sa medziročne spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %. Spotrebiteľské ceny v júni 2019 v porovnaní s májom 2019 v úhrne vzrástli o 0,1 %.