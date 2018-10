Inflácia v Nemecku zrýchlila v septembri na takmer 7-ročné maximum

Spotrebiteľské ceny sa v septembri zvýšili medziročne o 2,3 %. To je najvyššie tempo rastu od novembra 2011, keď inflácia dosiahla 2,4 %.

Wiesbaden 12. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli minulý mesiac najrýchlejším tempom za takmer sedem rokov. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil konečné údaje.



Medzimesačne spotrebiteľské ceny v septembri vzrástli o 0,4 % a výrazne tak zrýchlili tempo rastu, keď v auguste zaznamenali rast na úrovni 0,1 %. V medziročnom aj medzimesačnom porovnaní Destatis potvrdil predbežné údaje zverejnené 27. septembra.



Na medziročný vývoj inflácie mali najväčší vplyv ceny energií. Bez ich započítania sa spotrebiteľské ceny v Nemecku zvýšili v septembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,6 %.



Harmonizované spotrebiteľské ceny vzrástli v septembri medziročne o 2,2 % po 1,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Bol to najvýraznejší rast za posledné štyri mesiace, pričom aj v tomto prípade Destatis potvrdil predbežný odhad. Medzimesačne sa harmonizované ceny zvýšili o 0,4 %, rovnako v súlade s predbežným odhadom.