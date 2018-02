Inflácia v Rusku spomalila na začiatku roka na historické minimum

Ruský štatistický úrad informoval, že spotrebiteľské ceny vzrástli v januári medziročne o 2,2 %.

Moskva 8. februára (TASR) - Miera inflácie v Rusku dosiahla na začiatku tohto roka historické minimum, uviedol tento týždeň ruský štatistický úrad. To zvyšuje šance, že centrálna banka pristúpi k ďalšiemu a výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb.



Ruský štatistický úrad informoval, že spotrebiteľské ceny vzrástli v januári medziročne o 2,2 %. To predstavuje historické minimum. V decembri dosiahla medziročná inflácia 2,5 %. Analytici so spomalením rastu spotrebiteľských cien počítali, očakávali však, že rast dosiahne 2,3 %.



Aj v medzimesačnom porovnaní sa inflácia v Rusku v januári čiastočne spomalila. Dosiahla 0,3 % po 0,4-% úrovni v poslednom mesiaci minulého roka.



Zatiaľ čo na začiatku roka 2015 sa miera inflácie v Rusku pohybovala okolo 17 %, v súčasnosti ďaleko zostáva za inflačným cieľom centrálnej banky. Ten je stanovený na 4 %. Ďalšie spomalenie inflácie dáva Národnej banke Ruska viac priestoru na zníženie hlavnej úrokovej sadzby ešte pred marcovými prezidentskými voľbami. Ďalšie zníženie, ku ktorému by tak mohlo dôjsť už v piatok (9.2.), by umožnilo zlacnenie hypoték a spotrebiteľských úverov.



S tým aj počíta väčšina analytikov oslovených agentúrou Reuters, pričom očakávajú, že rozsah redukcie sadzby bude teraz výraznejší. Z 20 anketovaných až 18 pôvodne očakávalo, že centrálna banka zníži kľúčovú úrokovú sadzbu na piatkovom zasadnutí o štvrť percentuálneho bodu z terajších 7,75 % na 7,5 %. Po oznámení nových údajov o vývoji inflácie analytici zo spoločnosti Capital Economics predpokladajú, že banka pristúpi k zníženiu hlavnej úrokovej sadzby namiesto o 25 až o 50 bázických bodov.