Londýn 18. apríla (TASR) - Inflácia v Spojenom kráľovstve v marci nečakane spomalila a klesla na ročné minimum. To zmierňuje tlak na domácnosti, ktoré čelili väčšiemu rastu spotrebiteľských cien ako platov.



Podľa britského štatistického úradu ONS sa index spotrebiteľských cien v krajine v marci 2018 zvýšil medziročne o 2,5 % po februárovom náraste o 2,7 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že bude stagnovať.



No aj napriek spomaleniu sa miera inflácie stále drží vysoko nad hranicou 2 %, pri ktorej centrálna banka (Bank of England, BoE) garantuje cenovú stabilitu. To podporuje špekulácie, že BoE na budúci mesiac zvýši úrokové sadzby.



Dôvodom nižšej marcovej inflácie bol slabší rast cien odevov, obuvi a tiež cien tabaku a alkoholu ako pred rokom.



Marcové výsledky zároveň signalizujú, že tlak vyšších spotrebiteľských cien, ktorý redukoval kúpnu silu domácností, sa blíži ku svojmu koncu. Mzdy v Británii totiž za tri mesiace do konca februára vzrástli medziročne o 2,8 %, čo znamená, že stúpli viac ako inflácia. Lepší obraz však získajú ekonómovia až po tom, keď budú mať k dispozícii štatistiky o vývoji miezd za tri mesiace do konca marca.