Iniciatíva Zastavme hazard: Zákon o hazarde podporuje rizikové hranie

Bratislava 26. septembra (TASR) – Novela zákona o hazardných hrách podporuje rizikové hranie, pričom ministerstvo financií vôbec neposudzovalo vplyv liberalizácie online hazardu na hráčov. Uviedla to iniciatíva Zastavme hazard v reakcii na novelu zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu schválila vláda.



Zákon podľa iniciatívy odmietol návrhy, ktoré na ochranu hráčov predkladali jej členovia. "Ministerstvo sa snaží vytvoriť ilúziu, že nový zákon chráni hráčov cez register vylúčených osôb. Táto zmena zákona však bola prijatá v roku 2016 a register nebol dodnes sprevádzkovaný. Na zavedenie registra netreba žiadnu zmenu zákona. Stačí, ak si ministerstvo financií splní povinnosti, ktoré mu ukladá zákon," skonštatoval Jozef Melicher z iniciatívy. Jej členovia zároveň žiadali o stiahnutie tejto novely zákona.



Kriticky sa iniciatíva vyjadrila aj k tomu, že rezort financií neposudzoval vplyv liberalizácie online hazardu na hráčov. Podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) je problémom to, že v súčasnosti desaťtisíce mladých Slovákov ilegálne hrajú podobné hry. "Náš návrh je poskytnúť možnosť legálneho hrania pod kontrolou štátu," dodal minister.



Rezort financií podľa iniciatívy nesleduje ani príklad z Českej republiky. "Tam o licencie požiadali len malí hráči na trhu. Veľkých nelegálnych prevádzkovateľov online hier museli zablokovať," zdôraznil za iniciatívu Peter Beňa. Príjmy, ktoré sa plánujú z licenčného konania v najbližších dvoch rokoch, sú podľa Kažimíra okolo 60 miliónov eur.



Regulácia v podaní ministerstva financií podľa Antona Chromíka z iniciatívy znamená, že slovenské rodiny prichádzajú z roka na rok o stále viac peňazí pre hazard. Zákon podľa neho "zabetónuje" finančné skupiny v hazarde desaťročnými licenciami, pripraví štát o 30 miliónov eur ročne v prospech stávkových kancelárií a zavedie nové miesta na špecializovanom úrade, ktorého výhradnou kompetenciou bude regulácia v oblasti hazardných hier. Rezort financií však podľa Kažimíra nové miesta neplánuje, chce ich presunúť z ministerstva financií.



Podľa novely by malo dôjsť k demonopolizácii časti portfólia hier Tiposu, pričom lotérie ostanú výhradne v pôsobnosti Tiposu. Získať licenciu aj na online hry v internetovej herni a internetovom kasíne bude možné nielen pre domáce subjekty, ale aj pre spoločnosti so sídlom v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.