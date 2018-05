Inovácie v doprave ľudia vítajú, netreba zabúdať na staršiu generáciu

V oblasti aplikácií v rámci dopravy je podľa prezidenta Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) P. Sádovského v súčasnosti veľká súťaž.

Bratislava 31. mája (TASR) – Elektronická tabuľa na zastávke s najbližšími spojmi či vyhľadávanie autobusu alebo električky v mobilnej aplikácii – aj takéto moderného technológie postupne prenikajú do dopravy na Slovensku.



Podľa generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava Milana Urbana väčšia časť populácie zavádzanie smart riešení v doprave víta. Niektorí možno dokonca očakávajú vyššiu dynamiku spúšťania takýchto opatrení.



Podľa Urbana sa však pri zavádzaní inovácií nesmie zabúdať na celú paletu cestujúcich a je potrebné dávať na prvé miesto komfort ľudí. "Budeme sa snažiť a snažíme sa byť informačným lídrom, ale nie na úkor toho, aby sme akémukoľvek segmentu cestujúcich sťažili dopravu a odbavenie," opísal Urban na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



Aj prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Peter Sádovský vníma, že inovácie sú trendom. "Ale treba myslieť samozrejme aj na možno staršiu generáciu," zdôraznil. Niektorí ľudia totiž podľa neho naďalej volia radšej vyhľadávanie spoja v knižke alebo si chcú overiť odchod autobusu priamo v pokladni.



V oblasti aplikácií v rámci dopravy je podľa neho v súčasnosti veľká súťaž. A to nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Ani samotní dopravcovia sa nechcú viazať napríklad len na jednu aplikáciu.



V súčasnosti je napríklad zapojených 13 podnikov regionálnej autobusovej dopravy do aplikácie Ubian, z toho 10 v rámci nej poskytuje online dynamické dáta. Ľudia si teda môžu takto nájsť presne svoj autobus, kde sa nachádza a overiť si jeho prípadné meškanie.



"Máme veľkú snahu, aby počet zapojených podnikov do tohto systému pribúdal," konštatoval Sádovský. Aby teda v konečnom dôsledku vznikol jednotný celoslovenský systém, kde si cestujúci vie nájsť dáta o autobuse, prípadne o ďalších dopravných módoch.