Inovačná agentúra: Podnikatelia môžu žiadať o kreatívne vouchery

SIEA zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing, a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750.000 eur.

Bratislava 7. novembra (TASR) - O kreatívne vouchery na služby marketérov a programátorov môžu mikro-, malí a strední podnikatelia (MSP) žiadať do 31. decembra 2018. Získané vouchery je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 6 mesiacov. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.



Uviedol, že SIEA zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing, a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750.000 eur. Voucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov a jeho maximálna výška je 5000 eur. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí.



Zdôraznil, že vouchery v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či facebookovej aplikácie. Kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní.



Návod, ako postupovať pri podávaní žiadosti, obsahuje podľa neho príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke www.vytvor.me. Registrovať žiadosti o kreatívne vouchery je možné počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. hod. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.



Dôležitou súčasťou žiadostí je podľa Jurikoviča určenie budúceho dodávateľa, ktorého si podnikateľ vyberá na základe cenového prieskumu. Formuláre slúžiace na vypracovanie zadania a vyhodnotenie prieskumu, ktorý je potrebné vykonať ešte pred on-line registráciou žiadosti, sú k dispozícii na stiahnutie pri jednotlivých výzvach. "Podľa toho, s čím potrebuje podnikateľ pomôcť, si vyberá jeden druh vouchera, a tiež jeden formulár zadania pre zhotovenie cenovej ponuky. Dôsledne vyplnený formulár pomáha kreatívcom presnejšie naceniť požiadavky podnikateľov," zdôraznil Jurikovič.



"Kreatívci, ktorí sa chcú stať dodávateľmi podporovaných služieb alebo diel, musia spĺňať podmienky pre zverejnenie v Galérii realizátorov. Aktuálne je v Galérii zverejnených viac ako 200 profilov subjektov kreatívneho priemyslu. Prihlásiť sa do Galérie realizátorov je možné priebežne," podčiarkol Jurikovič.



Vo výzvach vyhlásených v roku 2018 môže podnikateľ podľa Jurikoviča získať len jeden kreatívny voucher. Od augusta 2018 sú k dispozícii vouchery v odvetví architektúra v maximálnej hodnote 10.000 eur a v odvetví dizajn v maximálnej hodnote 5000 eur.



Jurikovič dodal, že poskytovanie pomoci prostredníctvom kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci jeho trvania budú vydané kreatívne vouchery v celkovej hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1500 podnikov.