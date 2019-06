Inovatívna spoločnosť predstavila nádoby a vrecká na odpad z bioplastu

Spoločnosť vyrába z prírodných zložiek bioplast, ktorý sa dokáže rozložiť v komposte s riadenou teplotou za prítomnosti baktérií.

Bratislava 7. jún (TASR) - Nádoby a vrecká na odpad z bioplastu, ktorý umožňuje ich kompostovanie spolu so zvyškami potravín, predstavila na základnej škole v Pezinku slovenská inovatívna spoločnosť. Firma Envirocare uspela vo výzve Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na podporu experimentálneho vývoja a inovácií v oblasti manažmentu odpadov. Médiá o tom v piatok informoval úrad vicepremiéra.



"Projekt sme podporili na základe odporúčania medzinárodnej hodnotiacej komisie a bol súčasťou pilotnej podpory experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest na Slovensku. Vďaka hybridnému modelu financovania mohol náš úrad podporiť túto firmu," uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Výzva úradu na podporu experimentálneho vývoja a inovácií v oblasti manažmentu odpadov bola vyhlásená minulý rok v marci. Z verejných zdrojov získala spoločnosť 195.300 eur a 187.400 eur od súkromnej firmy Fillamentum Manufacturing Czech. Cieľom projektu spoločnosti, ktorá úzko spolupracuje s vedcami zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, bolo vytvoriť na báze patentovaných bioplastových zmesí produkty opakovane využiteľné v stravovacích zariadeniach a k tomu vhodný kompostér, ktorý je schopný likvidovať zvyšky potravín a organický odpad aj bioplasty.



„Množstvo plastového odpadu stále narastá, jedna z možností, ako sa s týmto odpadom vyrovnať, je recyklácia, no plasty viacnásobným spracovaním postupne strácajú svoje vlastnosti a nemožno počítať s viac ako 2- až 5-násobným spracovaním toho istého materiálu,“ povedal Pavel Alexy z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa so svojím tímom úspešne venuje problematike bioplastov.



Podiel bioplastov na celkovej produkcii plastov je podľa neho v súčasnosti príliš malý a ich využitie je tak málo efektívne. Väčšina bioplastov sa rozkladá len v riadenom komposte, v bežnom odpade sa nerozložia a môžu znehodnotiť recyklát. "Preto sme sa snažili hľadať riešenie, ako využiť bioplasty tak, aby sme predišli všetkým týmto problémom,“ povedal Alexy.



Spoločnosť vyrába z prírodných zložiek bioplast, ktorý sa dokáže rozložiť v komposte s riadenou teplotou za prítomnosti baktérií. "Ak by stravovacie zariadenia, školy, firmy či reštaurácie vedeli využívať nádoby z bioplastu a na mieste spracovať i odpad, je to riešenie smerom k vyššiemu využitiu bioplastov," povedal riaditeľ Envirocare Miroslav Galamboš.



Prezentácia nádob a vreciek na odpad z bioplastu sa uskutočnila vo štvrtok 6. júna.