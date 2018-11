Inšpektorát práce Bratislava zistil 2225 porušení predpisov

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) bol najčastejšie porušený, a to 513-krát, zákon o BOZP.

Bratislava 3. novembra (TASR) - Za prvé tri kvartály tohto roka zistil Inšpektorát práce Bratislava 2225 porušení právnych predpisov, z toho v stavebníctve 121. TASR o tom informoval hovorca inšpektorátu Marek Heinrich.



„V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) bol najčastejšie porušený, a to 513-krát, zákon o BOZP,“ uviedol. Konkrétne, že zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, či prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom a podobne, uviedol hovorca.



Na druhom mieste bola 49-krát porušená povinnosť zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca. Na treťom mieste bola 28-krát porušená povinnosť zamestnávateľa zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom.



V pracovnoprávnych vzťahov bol najčastejšie - 56-krát porušený Zákonník práce, a to povinnosť o časovej evidencii práce zo strany zamestnávateľa. Na druhom mieste bol 40-krát porušený paragraf o tom, že zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby, pokračoval Heinrich. Na treťom mieste je 35-krát porušený paragraf o skončení pracovného pomeru.



„Sociálna komisia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa bude zaoberať aj týmito zisteniami Inšpektorátu práce Bratislava a navrhne pre Prezídium ZSPS a členské spoločnosti príslušné opatrenia,“ reagoval prezident zväzu Pavol Kováčik.



Cieľom zväzu je podľa neho syntéza predpisov o BOZP do jedného predpisu a odstránenie stretu záujmov na stavbách v rámci výkonu BOZP. Ďalej je to znižovanie administratívneho zaťaženia zamestnávateľov v systéme BOZP, ale súbežne s efektívnejším výkonom a motiváciou k dodržiavaniu bezpečnosti a právnych predpisov v praxi.