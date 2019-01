Inštitút: Výstavba diaľnice pri Žiline môže ohroziť vyrovnaný rozpočet

V hre by v tomto prípade bolo podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo aj vracanie eurofondov.

Bratislava 21. januára (TASR) – Výstavba diaľnice D1 pri Žiline môže podľa analytika Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Dalibora Trebichalského ohroziť dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu SR. Ak zhotoviteľ odíde zo stavby, prípadne mu štát vypovie zmluvu, môže to podľa neho predĺžiť dokončenie celej stavby a zvýšiť náklady štátu o stovky miliónov eur.



Rizikom je podľa IDH, ak by združenie firiem Dúha a Salini Impregilo, ktoré buduje úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, stavbu opustilo, alebo by mu štát vypovedal zmluvu spôsobom, po ktorom budú nasledovať súdne spory alebo arbitráž. Dokončenie celej stavby by to totiž mohlo výrazne predĺžiť. Zároveň by to zvýšilo náklady štátu o 300, možno až 600 miliónov eur, upozornil inštitút. "Ďalšie peniaze si vypýta výber nového zhotoviteľa, stavebného dozoru, zabúdať netreba ani na platy a odmeny poradcov, projektantov a ostatných ľudí zainteresovaných do projektu," opísal IDH.



V hre by v tomto prípade bolo podľa inštitútu aj vracanie eurofondov. "Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na výstavbu úseku Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala je 367,79 milióna eur. A práve na túto sumu sa budeme musieť všetci poskladať," konštatuje IDH.



O problémoch na tomto úseku vedeli podľa analytika kompetentní vrátane ministerstva dopravy už dávno. "Už dávno bolo jasné, že celá stavba bude v tom lepšom prípade meškať niekoľko rokov. Kompetentní sa však začali vzniknutej situácii venovať až teraz, pričom stále neprišli so žiadnym relevantným riešením," myslí si Trebichalský.



Podľa IDH bolo súčasne chybou, že sa plošne zrušili tri balíky PPP projektov. "Reálne hrozí, že úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, ktorý sa má odovzdať do užívania v polovici roku 2019 (teda s jeden a polročným omeškaním oproti termínu uvedenom v zmluve o dielo), sa bude končiť v poli," upozornil inštitút, podľa ktorého bude chýbať napojenie na križovatku, ktorú má v objektovej skladbe združenie firiem Dúha a Salini Impregilo.