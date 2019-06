Zároveň, ako sa v ňom zdôrazňuje, na Slovensku bude sídliť inštitúcia, ktorá preberie čiastočne kompetencie viacerých súčasných orgánov.

Bratislava 13. júna (TASR) - Inštitút zamestnanosti víta rozhodnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, že nová Európska agentúra práce (ELA) bude sídliť práve v Bratislave. Okrem toľko deklarovanej reality, že na Slovensku nie je žiadna agentúra, dúfame, že zavážilo aj to, že Slovensko má dostatočné vedecké kapacity v spoločenskom výskume, ktoré v praxi nevyužíva. Tento krok vnímame ako možný impulz pre univerzity, ktoré by sa mohli vedecky zapojiť do činnosti agentúry pri nastavovaní rozhodnutí v oblasti cezhraničnej mobility a toľko potrebnej koordinácie sociálneho zabezpečenia. Píše sa v stanovisku, ktoré TASR poskytol Inštitút zamestnanosti.



Zároveň, ako sa v ňom zdôrazňuje, na Slovensku bude sídliť inštitúcia, ktorá preberie čiastočne kompetencie viacerých súčasných orgánov, ako je Európsky úrad pre koordináciu siete EURES, Technický výbor pre voľný pohyb pracovníkov, Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov, Technickú komisiu, Radu audítorov a Zmierovací výbor Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a Európsku platformu na riešenie problému nedeklarovanej práce.



Inštitút zároveň pripomína, že slovenský trh práce je špecifický aj tým, že pri pomerne stále vysokej nezamestnanosti má problém s nedostatkom pracovných síl v kombinácii s veľkým množstvom pracovnej sily v zahraničí, čomu sa venuje aj v projekte Politiky zamestnanosti, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu.