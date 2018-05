Integrované projektovanie je súčasťou digitalizácie stavebníctva v SR

Aktuálna kvartálna analýza slovenského stavebníctva od výskumnej spoločnosti CEEC Research uvádza, že BIM používa desatina slovenských stavebných firiem (13 %).

Bratislava 31. mája (TASR) – Integrované projektovanie s pomocou počítačového modelu stavieb, známe ako BIM (Building Information Modelling), je súčasťou digitalizácie stavebného sektora na Slovensku tak, aby stavebný priemysel bol naďalej konkurencieschopný v porovnaní s vyspelým svetom. Povedal to štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček (nominant SNS) počas stretnutia lídrov slovenského stavebníctva 2018 (29.5.) v Bratislave.



Digitalizácia stavebníctva zahŕňa minimálne aj elektronizáciu štátnej stavebnej správy. "Bez nej si neviem predstaviť fungovanie BIM-u v budúcnosti na celom trhu," konštatoval. Pripomenul, že Európska komisia vytvára prostredníctvom Európskeho úradu pre normalizáciu jednotné štandardy pre BIM a do slovenského právneho poriadku ich zavádza Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.



Na ministerstve v súčasnosti vzniká tím odborníkov z ministerstva aj praxe, ktorý má najmä určiť rozsah toho, čo chce štát dosiahnuť v súvislosti so zavedením BIM-u, priblížil. Jeho formálne zriadenie sa očakáva v najbližších dňoch.



Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik povedal, že sa chcú zamerať na legislatívu, na spoločné jednotné a kompatibilné dátové formáty, dátové knižnice či na ochranu dát. Podľa neho je aj otázka, akým spôsobom zaviesť BIM do verejného obstarávania tak, aby skutočne obstáli tí, ktorí prinesú novú pridanú hodnotu.



Aktuálna kvartálna analýza slovenského stavebníctva od výskumnej spoločnosti CEEC Research uvádza, že BIM používa desatina slovenských stavebných firiem (13 %) a jeho povinné zavedenie u štátnych zákaziek by uvítala tretina spoločností. Ako uviedli pre analýzu oslovení riaditelia stavebných firiem, hlavnou výhodou BIM je zjednodušenie spracovania rozpočtu.