Investície do komerčných realít v SR boli vlani na úrovni 820 mil. eur

Praha/Bratislava 2. februára (TASR) – Celkový objem investícií do komerčných realít bol na Slovensku v uplynulom roku 820 miliónov eur. Médiá o tom informovala spoločnosť JLL, ktorá poskytuje služby v správe nehnuteľností a investícií.



Najväčší podiel na transakciách mal maloobchod. Potom to bol sektor kancelárskych priestorov, logistika, respektíve industriálny sektor a hotely. "Pozitívne makroekonomické a trhové podmienky, vysoká miera obsadenosti, rast HDP i ekonomická a politická stabilita sú dôvody, prečo Slovensko priťahuje stále viac investorov. Výhľad na rok 2019 preto zostáva veľmi optimistický," konštatuje spoločnosť.



Historicky najvyššiu mieru objemu transakcií dosiahlo v minulom roku Poľsko (7,2 miliardy eur), ktoré prekonalo rekordný objem z roku 2006. Poľský podiel na regionálnom trhu predstavoval 54 %, teda viac ako je súhrn podielov ostatných krajín v regióne. Po ňom nasledoval český trh (19 %), maďarský (14 %), rumunský (7 %) a Slovensko s podielom 6 %.



Podľa spoločnosti sa objem investícií do komerčných realít v strednej a východnej Európe v roku 2018 zvýšil z 11,92 na 13,23 miliardy eur v porovnaní s rokom 2017. Tretí rok po sebe ide o rekordnú hodnotu objemu transakcií, uzatvára JLL.