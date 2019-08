PRIESKUM: Investície do nájomného bývania v Európe prudko rastú

Najžiadanejšími cieľovými destináciami pre zahraničné investície do bytových komplexov boli hlavné mestá Berlín, Kodaň a Londýn.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Investície do nájomného bývania v Európe prudko rastú, rovnako aj množstvo preinvestovaného kapitálu. Dôvodom sú najmä meniaca sa demografická štruktúra obyvateľstva, zmeny v oblasti regulácií a štrukturálne fondy. Vyplýva to z výsledkov prieskumu medzinárodnej poradenskej spoločnosti v oblasti nehnuteľností CBRE.



Najžiadanejšími cieľovými destináciami pre zahraničné investície do bytových komplexov boli hlavné mestá Berlín, Kodaň a Londýn, ktoré sú etablovanými trhmi pre tento typ bývania. „Nájomné bývanie je v Európe rozvíjajúcim sa trhom s veľkým potenciálom ďalšieho rastu. V roku 2018 bolo v Európe do tejto oblasti preinvestovaných rekordných 57 miliárd eur, ale v porovnaní s USA, ktoré majú najvyspelejší trh s nájomným bývaním na svete, je starý kontinent stále len trpaslíkom,“ konštatoval šéf oddelenia CBRE pre prieskumy v kontinentálnej Európe Jos Tromp.



Podľa CBRE sú medzinárodní investori pripravení investovať aj do rezidenčných nehnuteľností v strednej Európe. Významný príliv investícií smerujúcich do nájomného bývania sa tak dá očakávať aj na Slovensku.



„Aj keď je zatiaľ podiel investícií do bývania stále malý, očakávame, že v najbližších rokoch sa bude výrazne zvyšovať. Na to, aby veľkí investori vstúpili aj na slovenský trh, však potrebujeme kvalitnejší produkt. Spoločnosti ako Cresco, Penta či J&T však prinášajú na trh stále nové projekty, ktoré sú schopné konkurovať aj tým najlepším v Európe,“ uviedol riaditeľ oddelenia investičných nehnuteľností CBRE pre strednú a východnú Európu Anthony Selman. Vyslovil predpoklad, že na slovenský trh začnú v rámci tohto sektora prúdiť inštitucionálne investície.