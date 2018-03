Investori vyhlásili v januári tohto roka 389 verejných obstarávaní

Počet verejných obstarávaní vyhlásených v prvom mesiaci tohto roka predstavuje medziročne viac ako polovičný nárast (55 %), zároveň však ich objem klesol o 27,3 %.

Bratislava 29. marca (TASR) – V januári tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia spolu 389 zákaziek v celkovej hodnote 444 miliónov eur. Medziročne to predstavuje polovičný rast počtu verejných obstarávaní, ich objem však zaznamenal štvrtinový pokles. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti CEEC Research spracovanej na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) ku koncu januára 2018.



Počet verejných obstarávaní vyhlásených v prvom mesiaci tohto roka predstavuje medziročne viac ako polovičný nárast (55 %), zároveň však ich objem klesol o 27,3 %. Najväčšiu zákazku v januári vyhlásilo Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému finančnej správy v oblasti hardvér a softvér infraštruktúry v celkovej hodnote 54 miliónov eur.



V januári bolo zároveň ukončených a konkrétnym dodávateľom zadaných 139 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 239 miliónov eur. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to predstavuje 13,1-% pokles počtu a viac ako štvrtinový pokles objemu zadaných zákaziek. V oboch ukazovateľoch ide o rekordné šesťročné minimum prvého mesiaca v roku.



Analýza tiež poukazuje na to, že najväčšiu januárovú zákazku v hodnote 55,6 milióna eur zadala spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie na zhotovenie stavby zaisťujúcej zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce. Analytická spoločnosť tiež upozornila, že niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto sa očakáva, že v ďalších mesiacoch dôjde k aktualizácii a spresneniu dát.