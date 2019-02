Investorov na newyorskej burze brzdí stav americko-čínskych rokovaní

Hodnoty technologických firiem v piatok po dvoch predchádzajúcich silných dňoch klesli.

New York 2. februára (TASR) - Americká akciová burza v New Yorku sa v piatok (1. 2.) po zverejnení údajov o prírastku pracovných miest v januári v Spojených štátoch vyvíjala váhavo. Hlavné indície burzy zaznamenali rozdielne prírastky.



Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index burzy, skončil v posledný pracovný deň tohto týždňa prírastkom 0,26 % na hodnote 25.063,89 bodu. Piaty týždeň nového roka stúpol o 1,3 %. K vzostupu mu pomohol rast akcií ropných spoločností a firmy Merck & Co.



Podľa analytikov silný prírastok pracovných miest neovplyvnil kurzy jednoznačne.



Hodnoty technologických firiem v piatok po dvoch predchádzajúcich silných dňoch klesli. Index Nasdaq 100 klesol o 0,45 % na 6875,52 bodu. Eufóriu na burze schladil výrazný pokles akcií Amazonu.



Trhovo širšie koncipovaný index S&P 500 posilnil o 0,09 % a obchodný deň uzavrel na hodnote 2706,53 bodu.



V americko-čínskom obchodnom spore zostáva situácia nejasná. Počas posledných dvoch dní rokovaní sa medzi ich účastníkmi hovorilo o pokroku. Avšak dohodu sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť.



Prezident Donald Trump povedal, že keď bude všetko dobre fungovať, tímy stoja "pred veľkolepou obchodnou dohodou".



V januári sa v USA vytvorilo podstatne viac pracovných miest, než sa predpokladalo, ale nečakane vzrástol aj počet nezamestnaných. Analytici uviedli, že tento protichodný vývoj na trhu práce neznamená, že sú to jednoznačné signály pre smerovanie peňažnej politiky Fedu, americkej centrálnej banky. Viaceré údaje o vývoji konjunktúry posilnili obraz o stave hospodárstva krajiny. Nálada spotrebiteľov na začiatku roka v USA klesla, ale nie v takom rozsahu ako analytici očakávali.



Akcie Amazonu klesli o viac ako 5 %, napriek tomu, že v poslednom štvrťroku vlaňajška boli výsledky obchodného koncernu vynikajúce. Pokles akcií vyvolala prognóza vedenia spoločnosti v prvom štvrťroku tohto roku.



Pokles akcií Amazonu sa prejavil v celom americkom obchodnom sektore. Klesli aj akcie Walmartu, Targetu či Costca. Situáciu v odvetví ovplyvnilo aj rozhodnutie indických úradov, ktoré prijali reštrikčné opatrenia pre internetový obchod v krajine. Opatrenia môžu výrazne ovplyvniť potenciál nádejného obchodného trhu.



Akcie ropnej spoločnosti ExxonMobil stúpli o 3,6 %. Koncern dosiahol lepšie hospodárske výsledky, než sa očakávali. Akcie koncernu Chevron dosiahli prírastok 3,2 %.