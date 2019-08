Inzerované jazdené autá si nových majiteľov nájdu v priemere za 41 dní

Škodovky zmiznú z inzercie priemerne za 33 dní. Celkovo bolo v júli na Slovensku inzerovaných 56.880 ojazdených vozidiel, najčastejšie s cenou na úrovni 5600 eur a vo veku 9,9 roka.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Približne 20 dní až 2 mesiace strávia inzerované ojazdené vozidlá na Slovensku čakaním na svojho nového majiteľa. Priemerná čakacia doba inzerovanej jazdenky je 41 dní. Do štatistiky sú započítané aj veľmi špecifické vozidlá, ktoré sa predávajú horšie.



Škodovky zmiznú z inzercie priemerne za 33 dní. Celkovo bolo v júli na Slovensku inzerovaných 56.880 ojazdených vozidiel, najčastejšie s cenou na úrovni 5600 eur a vo veku 9,9 roka. Vyplynulo to z kontinuálneho monitoringu trhu ojazdených áut, ktorý pravidelne robí medzinárodná sieť autocentier AAA Auto.



Doba, počas ktorej si ojazdené auto stojace v garáži súkromného inzeranta alebo na parkovisku bazára nájde svojho nového majiteľa, sa môže líšiť. Po niektorých značkách či priamo modeloch siahne kupujúci okamžite, zatiaľ čo iné vozidlá si musia na kúpu počkať dlhšie. Skutočnosť, že niektoré autá strávia dlhšiu čakaciu dobu v ponuke inzercie, však zákonite neznamená, že o ne nie je záujem.



"Faktorov, ktoré majú vplyv na dobu, kým sa automobil predá, je viacero a nie všetky sú negatívne. Typickým príkladom je zlá dohľadateľnosť auta alebo ich nízky počet. Vplyv má, samozrejme, aj pomer počtu inzerovaných vozidiel k počtu inzerovaných dní. Jednoducho povedané, pokiaľ je niektorých áut príliš veľa, je pochopiteľné, že niektoré kusy budú na svojich majiteľov čakať dlhšie než iné modely," hovorí prevádzkový riaditeľ skupiny Aures Holdings, do ktorej patrí aj sieť autocentier, Petr Vaněček.



Za júl 2019 štatisticky patrí prvenstvo s najnižšou čakacou dobou automobilu Nissan Terrano. Ten na nového majiteľa čakal len 19 dní. Týchto áut sa v SR aktuálne ponúka len približne 121 kusov.



Zo známych modelov, ktoré sa inzerujú často, si veľmi dobre vedie napríklad rumunský Duster. Aktuálne ponúkaných 567 Dacií Duster čaká na svojho majiteľa priemerne 22 dní. Obľúbeným modelom je aj francúzsky Citroen C3, ktorý má priemernú čakaciu dobu 28 dní. Medzi ďalšími žiadanými vozidlami je napríklad Hyundai ix35, ktorých je v ponuke 622 kusov a z inzercie zmiznú priemerne za 30 dní, taktiež je to VW Tiguan.