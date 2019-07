Podpora mladých farmárov sa možno zvýši

Významným krokom k zefektívneniu pôdohospodárstva a potravinárstva bude aj nahradenie investičných grantov finančnými nástrojmi.

Bratislava 11. júla (TASR) – Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) spolu s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR navrhol presun časti financií z EÚ z priamych platieb na Program rozvoja vidieka.



Ďalšími navrhovanými opatreniami sú sceľovanie pôdy, podpora mladých a malých farmárov a systémové riadenie rizík. Slovensko dáva na poľnohospodársku politiku ročne 1,2 % hrubého domáceho produktu, čo je viac ako priemer EÚ, uviedol IPP na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Posilnenie rozpočtu na rozvoj vidieka na úkor priamych platieb, na rozdiel od minulého programovacieho obdobia, umožní vo väčšom rozsahu investovať z európskych zdrojov najmä do sceľovania pôdy, zlepšovania vidieckej infraštruktúry a služieb, nástrojov na riadenie rizík, obnovy hydromelioračných zariadení, podpory mladých farmárov a environmentálnych cieľov," povedal Ján Pokrivčák z Inštitútu pôdohospodárskej politiky.



Významným krokom k zefektívneniu pôdohospodárstva a potravinárstva bude aj nahradenie investičných grantov finančnými nástrojmi. "Rozdrobenosť vlastníctva pôdy, keď jednu parcelu vlastní v priemere až 12 osôb, znefunkčňuje trh s pôdou," povedal Andrej Svorenčík z IPP.



Podľa riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze Štefana Kišša by mal Program rozvoja vidieka pokryť aj náklady na nové nástroje zamerané na riadenie rizík. Napriek tomu, že farmári každoročne čelia prírodným extrémom a nepriaznivým podmienkam, podiel komerčného poistenia je u nich nízky.



"Pomôcť by malo vytvorenie nástroja na poistenie rizík pre poľnohospodárov, čím sa zároveň zlepší predvídateľnosť výdavkov na pôdohospodárstvo v štátnom rozpočte," povedal Kišš. Či by malo ísť o vytvorenie kompletného nástroja poistenia v rámci rezortu alebo o podporu komerčného poistenia, zatiaľ nie je jasné.



Záverečná správa revízie výdavkov na pôdohospodárstvo hovorí aj o pomerne vysokej zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva a jemu podriadených organizáciách. IPP vidí priestor na zefektívnenie jeho fungovania.



Z revízie vyplýva, že optimalizáciou činností a nákupov služieb by mohli ministerstvo a jeho podriadené organizácie ročne ušetriť až 4,6 milióna eur. Zmeny čakajú aj ďalšie podriadené organizácie a štátne podniky. Ďalšie opatrenia vyplynú z plánovaných auditov na ministerstve pôdohospodárstva a v jeho najväčšom podniku Lesy SR.