Analýza: Ekologické problémy môžu spôsobiť globálnu ekonomickú krízu

Londýn 16. februára (TASR) - Svet sa dostáva do obdobia bezprecedentných environmentálnych problémov, ktoré môžu spôsobiť ekonomickú krízu podobnej finančnej kríze z roku 2008, varoval v utorok (12. 2.) britský think tank Institute for Public Policy Research (IPPR).



Podľa správy IPPR sú klimatické zmeny len jednou z mnohých environmentálnych rizík, ktoré môžu v prípade kombinácie ohroziť sociálnu stabilitu. Ľudská aktivita totiž v súčasnosti destabilizuje prírodné systémy tak rýchlo, že sa čoskoro dosiahnu nebezpečné body zlomu.



Zvýšenie globálnych teplôt bude mať dôsledky, ktoré môžu spôsobiť veľké ekonomické, sociálne a politické rozvraty, tvrdí štúdia, vrátane nárastu poveternostných extrémov, rozsiahlej migrácie a hladomoru.



Podľa IPPR svet musí naliehavo konať, aby sa neuskutočnili najhoršie možné scenáre. Medzi jednu z týchto možností patrí aj potenciálna fiškálna katastrofa. Správa varuje, že vplyv človeka na životné prostredie je už taký veľký, že existuje riziko vytvorenia ekonomickej nestability.



"V krajnom prípade môže environmentálny kolaps spustiť katastrofický kolaps ľudských systémov a rýchly proces 'hyperkolapsu', v ktorom sa ekonomické, sociálne a politické šoky budú lavínovite valiť cez globálne spojený systém veľmi podobným spôsobom, ako sa to stalo v dôsledku globálnej finančnej krízy v rokoch 2007/08," uviedol IPPR.



Správa takisto varovala, že investori do fosílnych palív môžu čeliť prudkému prepadu hodnoty svojich uhlíkových aktív, ku ktorému musí prísť, ak sa budú plniť uhlíkové rozpočty, teda ročné limity na uhlíkové emisie štátov.



Správa takisto poukázala na to, že najzraniteľnejšími sú v prípade environmentálneho kolapsu chudobnejšie krajiny a majú najmenšie možnosti, ako sa naň pripraviť alebo reagovať.