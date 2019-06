Irán a Venezuela môžu skomplikovať rokovania o dohode o redukcii ťažby

OPEC a ďalší producenti, ktorí sú súčasťou programu obmedzovania ťažby, ako napríklad Rusko a Kazachstan, sa zídu vo Viedni 1. a 2. júla, aby sa dohodli na prípadnom predĺžení programu.

Petrohrad 24. júna (TASR) - Rozhovory medzi štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi začiatkom júla o predĺžení programu znižovania ťažby "nebudú jednoduché" a je možné, že ich skomplikuje situácia v Iráne a vo Venezuele. Uviedol to kazašský minister energetiky Kanat Bozumbajev.



"Myslím si, že to nebude jednoduché," povedal Bozumbajev pre novinárov, pričom poukázal na "rozdielne postoje" jednotlivých štátov. Ako dodal, problémom sú najmä sankcie USA voči Iránu a Venezuele. "Budú tieto krajiny chcieť predĺženie (programu)? Ťažko povedať."



Kazachstan má záujem na predĺžení programu znižovania ťažby na 2. polrok tohto roka, dodal Bozumbajev, pričom "za vhodnú" považuje cenu ropy v rozmedzí od 60 do 70 USD (od 53,02 do 61,86 eura) za barel (159 litrov).



Ako povedal, vyššia cena nie je potrebná. "Nikto to nepotrebuje, keďže by iba viedla k tomu, že produkcia v jednej veľkej krajine sa ešte zvýši. Krajine, ktorá nie je súčasťou žiadnych dohôd," povedal kazašský minister, ktorý tak očividne poukazoval na USA. Tie v súčasnosti produkujú približne 12 miliónov barelov denne.



Bozumbajev tento mesiac informoval, že Kazachstan svoju produkciu v priebehu roka znižoval viac, než bolo potrebné. Zatiaľ čo dohoda stanovila krajine produkčnú kvótu na úrovni 1,86 milióna barelov denne, tá ťažila zhruba 1,76 milióna barelov/deň.



