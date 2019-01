Irán si plní svoje záväzky z jadrovej dohody

Jadrová dohoda zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje nukleárne kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.

Viedeň 30. januára (TASR) - Irán si plní svoje záväzky podľa jadrovej dohody, ktorú uzavrel so svetovými veľmocami. Informoval o tom v stredu šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Jukija Amano.



"Je podstatné, že Irán aj naďalej plne implementuje tieto záväzky," uviedol Amano podľa agentúry Reuters v prejave zverejnenom na internete.



Jadrová dohoda zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje nukleárne kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Cieľom je zabezpečiť, aby Irán nemohol túto technológiu využiť na výrobu jadrových zbraní.



Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že americké tajné služby sú "naivné" a "mýlia sa" v súvislosti so svojimi tvrdeniami ohľadom hrozby zo strany Iránu. Bezpečnostné služby totiž spochybnili prezidentove tvrdenie, že Teherán sa snaží zaobstarať si jadrové zbrane. Trump ho podľa agentúry AFP použil minulý rok v máji ako dôvod na odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom.



Aj šéf amerických tajných služieb (DNI) Dan Coats v utorok povedal, že Teherán dodržiava podmienky dohody o jadrovom programe, ktorú uzavrel v roku 2015 so skupinou šiestich veľmocí vrátane USA.