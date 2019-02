Írska centrálna banka vloží 2 mld. eur do fondu na úvery firmám

Banka v piatok uviedla, že neriadený brexit bez dohody bude mať veľmi vážny a okamžitý negatívny vplyv na takmer všetky odvetvia írskej ekonomiky.

Dublin 22. februára (TASR) - Írska centrálna banka (Bank of Ireland) vyčlení 2 miliardy eur na fond na úvery malým a stredným podnikom, ktoré potrebujú kapitál, aby sa adaptovali na odchod Británie z Európskej únie (EÚ).



Banka v piatok uviedla, že neriadený brexit bez dohody bude mať veľmi vážny a okamžitý negatívny vplyv na takmer všetky odvetvia írskej ekonomiky.



Podľa analýzy centrálnej banky by odchod Británie z EÚ bez dohody mohol počas prvého roka znížiť rast írskej ekonomiky až o 4 percentuálne body. Za celú dekádu by ho mohol zredukovať o 6 percentuálnych bodov.



"Tento fond vo výške 2 miliónov eur poskytne podporu podnikom bez ohľadu na to, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ," povedal Gavin Kelly, generálny riaditeľ retailovej divízie Bank of Ireland.



Dodal, že mnohé firmy budú musieť zmeniť spôsob, akým fungujú, a prispôsobiť sa novým pomerom, keďže podnikanie po brexite bude iné ako v súčasnosti.



Hovorkyňa Bank of Ireland spresnila, že fond bude určený na poskytovanie pôžičiek súvisiacich s brexitom a bude tiež podporovať podniky, ktoré odložili svoje "brexitové" plány pre nejasnosti okolo brexitu a zvýšenú neistotu na trhu.



Niektoré firmy, ktoré nie sú priamo zviazané s britským trhom, sa totiž rozhodli počkať, kým bude známe, akým spôsobom Británia opustí európsky blok.