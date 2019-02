Írske aerolínie Ryanair vykázali v 3. kvartáli stratu 20 mil. eur

Ako aerolínie pred dvomi týždňami uviedli, za tento obchodný rok, ktorý sa skončí 31. marca, očakávajú, že zisk môže klesnúť až o 31 % a v pondelok nevylúčili, že odhad môžu opäť zhoršiť.

Dublin 4. februára (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka stratu 20 miliónov eur, pod čo sa podľa firmy podpísali nižšie príjmy z leteniek. Tento stav by mal navyše pretrvávať aj v ďalšom období.



Ryanair pred dvomi týždňami zhoršil prognózu zisku za celý rok 2018/2019, čo urobil už druhýkrát za tri mesiace. Ako aerolínie pred dvomi týždňami uviedli, za tento obchodný rok, ktorý sa skončí 31. marca, očakávajú, že zisk môže klesnúť až o 31 % a v pondelok nevylúčili, že odhad môžu opäť zhoršiť. Dôvodom je viacero faktorov, okrem iného séria štrajkov počas letných mesiacov či vyššie ceny ropy.



Počet prepravených pasažierov za 3. kvartál, teda od októbra do konca decembra, vzrástol o 8 % na 32,7 milióna. Tržby dosiahli 1,53 miliardy eur, čo predstavuje rast o 9 %. Na druhej strane, ceny leteniek za dané obdobie klesli v priemere o 6 %. Navyše, do výsledkov zasiahli aj vyššie mzdové náklady a náklady na palivá.



Ako povedal šéf spoločnosti Michael O'Leary, aj keď 20-miliónová strata je sklamaním, pozitívom je, že nižšie ceny leteniek sú plusom pre cestujúcich, čo je zasa dobrý signál pre súčasný aj budúci dopyt zo strany pasažierov.