Írske firmy stále nevedia, čo ich čaká na hraniciach s Britániou

Írsky podnikateľ upozornil, že sa len ťažko môže pripraviť na brexit, keďže nemá ani tušenie, aký scenár sa uskutoční 29. marca.

Dublin 16. februára (TASR) - Už len pár týždňov zostáva do vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) a stále nie je jasné, či bude jeho odchod riadený alebo neriadený. Niet divu, že nervozita na hraniciach medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko stúpa.



Eamon Fitzpatrick vlastní čerpaciu stanicu a železiarstvo, ktoré ležia priamo na hranici medzi oboma časťami tzv. zeleného ostrova. Presnejšie, časť jeho podniku sa nachádza v Írsku a časť v Severnom Írsku. To znamená, že ho pretína jediná "pozemná" hranica medzi Britániou a EÚ.



Poloha jeho firmy nie je jediným problémom. Fitzpatrick bude možno musieť zmeniť svoje podnikanie a zvýšiť ceny po brexite, ktorý by mohol viesť aj k oživeniu pašovania.



Upozornil tiež, že sa len ťažko môže pripraviť na brexit, keďže nemá ani tušenie, aký scenár sa uskutoční 29. marca: či chaotický v odchod bez dohody, odklad brexitu alebo riadený odchod a prechodné obdobie.



"Je to, ako keby ste sa pýtali, ktorý z 10 koní vyhrá dostihy," skonštatoval.



Politický vývoj sa podľa neho už nemení každý mesiac, ale zo dňa na deň. A hoci sa spočiatku zaujímal o to, čo čaká firmy po brexite, v ostatných šiestich alebo ôsmich mesiacoch to "tak trochu vzdal".



Prieskum, ktorý tento týždeň zverejnila spoločnosť Allied Irish Banks naznačil, že nie je sám. Viac ako 50 % malých a stredných podnikov v Írsku a Severnom Írsku ešte nezačalo s prípravami na brexit.



Fitzpatrick vo svojej firme zamestnáva 20 ľudí. Funguje už dve desaťročia a neraz využil menové a daňové výkyvy na to, aby ponúkol lacnejšie palivo ľuďom na jednej či druhej strane hranice, keďže v Írsku sa platí eurom a v Severnom Írsku britskými librami.



Vstup Írska do EÚ v roku 1973 odstránil potrebu colných kontrol na hraniciach. Aj mierová dohoda z roku 1998 bola čiastočne založená na odstránení bezpečnostných kontrol, ktorých cieľom bolo zabrániť vpádom militantov aj pašovaniu cez hranice počas sektárskeho konfliktu v Severnom Írsku.



Odvtedy je 500-kilometrová hranica neviditeľná. To prinieslo výhody nielen pre obchod, ale aj pre pohyb ľudí, keďže kľukaté cesty neraz predchádzajú z jednej strany hranice na druhú.



Ľudia v pohraničnej oblasti zvyknú mať často v jednom vrecku britské libry a v druhom eurá. Niektorí z nich denne prekračujú hranice aj tucetkrát.



Hrozba návratu tzv. tvrdej hranice ich, pochopiteľne, neteší. Práve hranica sa ukázala byť najväčším bodom sváru v Británii a bráni hladkému odchodu krajiny z európskeho bloku. Ak britský parlament dohodu o brexite neschváli, Írsko nebude mať inú možnosť, ako obnoviť colné kontroly.



Fitzpatrick sa obáva, že pri najhoršom možnom scenári tvrdého brexitu bude musieť fyzicky oddeliť čerpadlá a hardvér na oboch stranách hranice. Vtipkuje, že bude možno musieť vybudovať hraničný múr v štýle amerického prezidenta Donalda Trumpa.



A trápi ho nielen neistota, ale aj absencia oficiálnej podpory zo strany úradov pri prípravách firiem na brexit. Osobne stále nie je presvedčený, že aspoň 29. marca bude jasný režim na hraniciach. Podľa neho hrozí, že peklo, ktoré by mohlo nastať po 29. marci, potrvá dlho.