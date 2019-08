Írsky stavebný sektor rástol najslabšie za takmer šesť rokov

Index nákupných manažérov Ulster Bank dosiahol v júli 51,4 bodu, zatiaľ čo mesiac predtým zaznamenal 53,1 bodu.

Dublin 12. augusta (TASR) - Stavebný sektor v Írsku pokračoval minulý mesiac v raste, ktorý zaznamenáva nepretržite už takmer šesť rokov, tempo rastu však bolo za toto obdobie najslabšie. Informovala o tom spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov Ulster Bank dosiahol v júli 51,4 bodu, zatiaľ čo mesiac predtým zaznamenal 53,1 bodu. Napriek výraznému poklesu indexu to stále znamená rast sektora, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to však najslabšia rastová hodnota od augusta 2013.



Najvýraznejšie sa pod spomalenie rastu stavebného sektora podpísali nové objednávky, ktoré rástli najslabšie od februára 2015.



Z jednotlivých oblastí to bola oblasť inžinierskych stavieb, ktorá predchádzajúci pokles ešte zrýchlila. Príslušný index pre oblasť inžinierskych stavieb dosiahol 40,5 bodu, zatiaľ čo v júni to bolo 42,3 bodu.



Slabší vývoj zaznamenala aj oblasť bytovej výstavby, aj keď tá zatiaľ pokračuje v solídnom raste. Príslušný podindex dosiahol 55,9 bodu oproti 58,4 bodu v júni. Naopak, oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje sklady, obchody a kancelárske priestory, zaznamenala zrýchlenie rastu. Príslušný index dosiahol 54,7 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 52,8 bodu.