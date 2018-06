Štefanec: ÚVO je rešpektovanou inštitúciou aj v Európskej komisii

Znepokojujúce je podľa neho europoslanca to, že za posledné tri roky rastie počet dní celkového obstarávania eurofondov.

Bratislava 29. júna (TASR)- KDH je znepokojené, že vláda chce v súvislosti s eurofondmi obmedziť právomoci Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý je kľúčový pri nezávislej kontrole. Povedal v piatok pre médiá europoslanec Ivan Štefanec, člen mimoparlamentného KDH.



Naopak, treba posilniť kompetencie nezávislej kontroly, ako sa to deje vo väčšine európskych krajín, dodal s tým, že ÚVO je rešpektovanou inštitúciou na pôde europarlamentu a Európskej komisie (EK).



Na slová premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD)z utorka (26.6.), že pre EK sú relevantné zistenia riadiaceho orgánu, a nie ÚVO, povedal, že za tým vidí snahu o politické ovládnutie eurofondov a potlačenie nezávislej kontroly, a viac centralizácie. "Pre zlepšenie transparentnosti procesu výberu na Slovensku je dôležité, aby ÚVO naďalej zohrával významnú úlohu," uviedol Štefanec. Pripomenul, že SR je najhoršou krajinou v čerpaní eurofondov vo Vyšehradskej štvorke v súčasnom finančnom rámci.



Podľa neho nepomohla najmä centralizácia z posledných rokov. Problémom má byť najmä to, že proces prípravy čerpania zlyháva na nedostatočných ponukách a v príprave. V rokoch 2006 až 2016 má Slovensko najväčší počet výberov verejných obstarávaní s jednou ponukou, konštatoval.



Znepokojujúce je podľa neho aj to, že za posledné tri roky rastie počet dní celkového obstarávania eurofondov. Z celkového času sa procesom ÚVO zaoberá z jednej tretiny, väčšina času je na štátnych orgánoch.



ÚVO by mal mať k dispozícii kvalitné softvérové vybavenie, proces by mal byť elektronizovaný, uviedol člen Predsedníctva KDH Andrej Klapica s tým, že treba zjednodušiť prístup malých a stredných podnikateľov k eurofondom.