Akcie Facebooku pokračujú v páde

New York 26. marca (TASR) - Akcia Facebooku v pondelok oslabila o vyše 5 %. Dôvodom bolo oznámenie americkej Federálnej obchodnej komisie (FTC), že bude vyšetrovať, ako sa osobné údaje 50 miliónov užívateľov najznámejšej sociálnej siete dostali do rúk firme Cambridge Analytica.



Už v uplynulom týždni po vypuknutí škandálu týkajúceho sa zneužitia údajov užívateľov sa akcia Facebooku prepadla o 13 %, čo bol tretí najhorší týždeň v jej histórii. Podľa agentúry Bloomberg marec zrejme bude pre akciu koncernu najhorším mesiacom od augusta 2012.



Vyšetrovanie FTC, ktorá vo všeobecnosti potvrdzuje vyšetrovanie len v prípadoch významného verejného záujmu, sa zvyšuje tlak na šéfa Facebooku Marka Zuckerberga, aby vysvetlil, ako jeho firma nakladá s údajmi užívateľov. To požadujú zákonodarcovia v USA aj Európe.



Akcia Facebooku v pondelok nakrátko prvýkrát od júla 2017 klesla pod úroveň 150 USD (120,86 eura). Za uplynulých 10 dní padla trhová kapitalizácia koncernu o vyše 100 miliárd USD.



Firma tiež čelí narastajúcej nespokojnosti zadávateľov reklamy aj užívateľov. Americký predajca autodielcov Pep Boys v pondelok pozastavil všetku reklamu na Facebooku a pridal sa k internetovej spoločnosti Mozilla Corp, ktorá urobila podobný krok minulý týždeň.