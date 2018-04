Apple chce v počítačoch Mac nahradiť procesory Intelu vlastnými

Akcia Intelu v pondelok v dôsledku tejto správy klesla o 6 %, dočasne strácala dokonca 9 %.

Cupertino 3. apríla (TASR) - Apple podľa agentúry Bloomberg od roku 2020 nahradí vo svojich počítačoch Mac procesory od Intelu vlastnými čipmi. Akcia Intelu v pondelok v dôsledku tejto správy klesla o 6 %, dočasne strácala dokonca 9 %.



Apple montuje do počítačov Mac procesory Intelu už vyše 10 rokov, zatiaľ čo do iPhonov a iPadov čipy, ktoré sám vyvinul. Tie vychádzajú z architektúry britskej firmy ARM. Americký koncern však používa vlastné know-how, napríklad na zvýšenie bezpečnosti, alebo zlepšenie grafického výkonu. Už niekoľko rokov sa špekuluje o tom, že Apple môže aj pri počítačoch Mac prejsť na vlastné procesory. Prechod na novú architektúru procesorov je však komplikovaným procesom, keďže pre nový hardvér je potrebné prepísať aj softvér, od operačného systému až po množstvo aplikácii.



Intelu sa nepodarilo presadiť v oblasti mobilov a tabletov, kde prehral boj s ARM, a aktuálne vsádza na segment serverov a automobilový priemysel, keďže trh s osobnými počítačmi (PC) už roky klesá. Strata Apple ako zákazníka by síce nemala výrazný vplyv na bilanciu Intelu, keďže na výrobcu Macov pripadá len okolo 5 % tržieb koncernu, ale poškodenie imidžu by bolo enormné. Táto zmena by sa dala interpretovať ako signál, že Intel začína strácať v segmente osobných počítačov.



Zatiaľ nie je jasné, či výrobcovia Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a Samsung Electronics, ktorí aktuálne na objednávku Apple vyrábajú jeho čipy, dokážu poskytnúť produkčné kapacity ako má Intel.



Apple má vo všeobecnosti tendenciu samostatne vyvíjať kľúčové technológie. Podľa mediálnych správ koncern pracuje aj na vlastnej displejovej technológii pre svoje prístroje. V prípade Intelu bol problém, že jeho procesory neboli hotové pre plánovaný štart nového Macu. Navyše Apple musel riešiť bezpečnostné diery spôsobené architektúrou čipov.



Agentúra Bloomberg však upozornila, že projekt s názvom Kalamata sa ešte stále nachádza v rannej fáze. Cieľom je ďalšie zlepšenie spolupráce medzi prístrojmi Apple. Keďže koncern predáva podstatne viac iPhonov a iPadov než Macov, začal aj operačný systém iOS viac prispôsobovať ovládaniu iPhonov a zaviedol funkcie, ktoré sa dajú bez problémov používať na mobilných zariadeniach aj na počítačoch Mac.