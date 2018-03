Trump zablokoval prevzatie amerického Qualcommu firmou Broadcom

Ako dôvod uviedol možné ohrozenie národnej bezpečnosti.

Washington 13. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump zablokoval pokus o prevzatie amerického výrobcu čipov Qualcomm konkurenčnou spoločnosťou Broadcom, pričom ako dôvod uviedol možné ohrozenie národnej bezpečnosti. Podľa Trumpa by prevzatie Qualcommu Broadcomom so sídlom v Singapure mohlo posilniť v oblasti mobilnej komunikácie pozíciu Číny. Historicky najväčšia akvizícia v technologickom sektore sa tak neuskutoční.



Trump podpísal dekrét, ktorým zakazuje pokračovať Broadcomu v nevyžiadanej ponuke na prevzatie Qualcommu v hodnote 117 miliárd USD (95,11 miliardy eur). Urobil tak na odporúčanie Amerického výboru pre zahraničné investície (CFIUS), ktorý preveruje možný vplyv akvizícií amerických firiem zahraničnými podnikmi na národnú bezpečnosť.



CFIUS sa obáva, že v prípade prevzatia Qualcommu by Broadcom mohol s cieľom rýchleho zisku zredukovať americkej spoločnosti investície do výskumu a vývoja v oblasti mobilnej komunikácie a umožniť tak čínskej firme Huawei, aby prevzala dominanciu na trhu. "Prípadný presun k čínskej dominancii v oblasti 5G by mal vážne dôsledky pre národnú bezpečnosť USA," uviedol CFIUS.



Broadcom ostro odmietol, že by jeho ponuka na prevzatie Qualcommu mala ohroziť americkú národnú bezpečnosť. Podľa analytikov však Trumpov zákaz už veľa šancí firme nedáva.



Broadcom čelil problémom už od začiatku. Qualcomm nesúhlasil už s prvou ponukou 103 miliárd USD a pozíciu nezmenil ani po navýšení. Situáciu ešte skomplikoval fakt, že oficiálne sídlo firmy je v Singapure, napriek tomu, že prakticky všetci akcionári sú v USA. Broadcom síce prisľúbil, že centrálu do niekoľkých týždňov presunie do Spojených štátov, ani to však Trumpovu vládu nepresvedčilo.