VIDEO: IT: Do Digitálnej koalície vstúpilo 15 nových členov

Na potrebu vzdelaných ľudí z oblasti IT poukázal aj Pellegrini. Pripomenul, že ich je stále nedostatok.

Bratislava 19. júna (TASR) - Odpočet plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, deklarácia ich záväzkov a podpis memoranda o vstupe nových členov boli hlavnými bodmi utorkového stretnutia predstaviteľov Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR v Bratislave.



Členská základňa Digitálnej koalície sa rozšírila o 15 nových členov. Ich celkový počet je tak v súčasnosti 52. Na zasadnutí sa zúčastnili aj predseda vlády Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (obaja Smer-SD), ako aj zástupcovia viacerých rezortov.







Prezentácia splnených záväzkov bola spojená s tematickou časťou venovanou nevyhnutným potrebám zmien vo vzdelávaní v oblasti IT. Zástupcovia škôl počas zasadnutia zdôraznili potrebu zmien vo vzdelávaní na stredných odborných školách v skupine odborov informačno-komunikačných technológií, a to so zameraním na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov.







Na potrebu vzdelaných ľudí z oblasti IT poukázal aj Pellegrini. Pripomenul, že ich je stále nedostatok, pričom ide o veľmi dobre honorovanú prácu a absolventi technických univerzít a odborných škôl sa nemusia báť o svoje uplatnenie. Poukázal aj na postupnú realizáciu preškoľovania absolventov, ktorí vzhľadom na svoje vzdelanie nemôžu nájsť prácu vo svojom odbore. Podľa premiéra nemusia mať všetci pracovníci v IT vysokoškolské vzdelanie. Firmy majú záujem aj o odborne zdatných bakalárov. Zároveň ocenil činnosť Digitálnej koalície, pri ktorej zakladaní stál.







"Ako jeden z iniciátorov a zakladajúcich členov Digitálnej koalície sa náš úrad snaží ísť príkladom, napĺňať svoje záväzky, a to čo najrýchlejšie. Uvedomujeme si totiž, že pri zvyšovaní digitálnych zručností Slovákov čas hrá proti nám – ak nezačneme teraz riešiť výzvy, ktoré máme pred sebou, ťažko potom dobehneme rozbehnutý vlak," vyhlásil Raši.



Dodal, že jeho úrad už získal grant na vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť Slovenska. Bude zameraná najmä na malých a stredných podnikateľov, ktorí zamestnávajú najviac ľudí a digitálna transformácia sa ich najviac dotkne. Podpredseda vlády tiež pripomenul, že jeho úrad v súčasnosti intenzívne pracuje na stratégii jednotného digitálneho trhu, pre ktorý sú digitálne zručnosti populácie jedným z hlavných pilierov.