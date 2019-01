Francúzsko udelilo spoločnosti Google pokutu 50 miliónov eur

Ide o najväčší finančný trest, aký americké technologický gigant doteraz dostal.

Paríž 22. januára (TASR) - Francúzsky úrad pre ochranu údajov (CNIL) udelil v pondelok (21.1.) spoločnosti Google rekordnú pokutu 50 miliónov eur za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov. To je najväčší finančný trest, aký americké technologický gigant doteraz dostal.



Francúzsky regulátor pokutu odôvodnil tým, že najväčší internetový vyhľadávač na svete nedostatočne a nejasne informuje používateľov o spracovaní ich osobných údajov a nezískal pritom ani ich súhlas s personalizovanými reklamami.



Francúzsko využilo novú smernicu Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktorá platí od mája minulého roka. Umožňuje používateľom lepšie kontrolovať svoje osobné údaje a poskytuje regulačným úradom právomoc uložiť pokuty až do výšky 4 % z globálnych tržieb v prípade porušenia smernice.



Spoločnosť Google vo svojom vyhlásení uviedla, že ľudia od nej očakávajú vysoké štandardy v otázke transparentnosti aj kontroly. A dodala, že sa snaží splniť tieto očakávania, ako aj GDPR, a skúma svoje ďalšie kroky.



Francúzske úrad CNIL pokutou reagovali na sťažnosť dvoch mimovládnych organizácií None Of Your Business (noyb) a La Quadrature du Net (LQDN), ktoré majú poverenie od 10.000 užívateľov, aby predložili tento prípad.



CNIL, známy svojou prísnou interpretáciou pravidiel ochrany osobných údajov a tiež tvrdým prístupom k internetovým spoločnostiam, výškou pokuty pre Google dosiahol rekord.



Podľa Sonie Cisséovej zo spoločnosti Linklaters, v tomto prípade nejde ani tak o výšku sumy, ako o to, že trest priamo spochybňuje obchodný model Google a bude s najväčšou pravdepodobnosťou vyžadovať, aby zásadne upravil poskytovanie svojich služieb.