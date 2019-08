Google umožní konkurencii inštalovať do Androidu ich vyhľadávače

Brusel vlani uložil Google pre jeho podnikateľský model týkajúci sa operačného systému Android pokutu vo výške 4,34 miliardy eur.

Brusel 3. augusta (TASR) - Americký internetový koncern Google chce umožniť konkurentom zaplatiť za to, aby si používatelia pri nastavovaní zariadenia s operačným systémom Android mohli vybrať ich vyhľadávač. Google v piatok (2. 8.) oznámil toto riešenie v reakcii na výčitky Európskej komisie (EK) pre nečestnú súťaž.



Brusel vlani uložil Google pre jeho podnikateľský model týkajúci sa operačného systému Android pokutu vo výške 4,34 miliardy eur. V centre kritiky stál práve predinštalovaný vyhľadávač Google bez akejkoľvek alternatívy pre zákazníka.



Od začiatku budúceho roka budú mať používatelia v Európe možnosť zvoliť si medzi Google a tromi ďalšími vyhľadávačmi. O tom, ktorí traja to budú, rozhodne aukcia s uzatvorenými ponukami. Zoznam štyroch vyhľadávačov bude vytvorený podľa princípu náhody.



Aukcie sa budú konať raz ročne v každej členskej krajine. Spoločnosti majú v ponuke uviesť cenu, ktorú sú ochotné zaplatiť vždy vtedy, keď sa používateľ rozhodne pre ich službu. Mesačne dostanú od Google faktúru, ktorú však uhradia až vtedy, keď si používatelia zvolia ich službu.



"Aukcia je čestná a objektívna metóda na určenie toho, ktoré vyhľadávače sa zobrazia na displeji," tvrdí Google. Poskytovatelia vyhľadávacích služieb môžu sami rozhodnúť, akú hodnotu pre nich má miesto v zozname, ktorý sa však bude zobrazovať iba v zariadeniach s predinštalovaným vyhľadávačom Google.



EK je spokojná s tým, že Google prisľúbil konkurencii možnosť predinštalovať svoje služby do mobilných telefónov. "Predtým to nebolo vôbec možné," zdôrazňuje Brusel. EK zároveň zdôraznila, že bude pozorne sledovať spôsob realizácie tohto riešenia, ako aj reakcie ostatných trhových hráčov na celý proces.