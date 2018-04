Portál slovensko.sk plánuje zrýchliť komunikáciu so štátom

Zmenu pocítia aj zamestnanci štátu. Tvorcovia chcú pre nich zlepšiť a zjednodušiť celkové používanie.

Bratislava 27. apríla (TASR) – Portál slovensko.sk z dielne Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) bude mať za cieľ zrýchliť a zjednodušiť komunikáciu so štátom. Ako TASR informovali zo sekcie komunikácie NASES, prácu s e-službami zvládnu používatelia rýchlo a ľahko.



"Naším cieľom je, aby sa elektronická schránka stala prirodzeným priestorom na riešenie úradných záležitostí, najmä to, aby občania vedeli svoje úradné záležitosti vybaviť skutočne na pár klikov," uviedol o vízii nového portálu generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka. Dodáva, že portály takéhoto charakteru je potrebné neustále zlepšovať a rozvíjať spolu s používateľmi a s ich spätnou väzbou.



Nový projekt má pripravené riešenia pre intuitívnu orientáciu na portáli slovensko.sk. K vybraným "životným situáciám", ktoré si občan vyberá na základe kľúčových slov, povedie lepšia navigácia. Systém si tiež zapamätá a predvyplní formuláre s referenčnými údajmi, ktoré už občan predtým raz vypĺňal. Všetko v zmysle hesla jedenkrát a dosť. V prípade využívania pomoci pri e-službách budú mať používatelia možnosť komunikovať s portálom interaktívnejšou formou.



Zmenu pocítia aj zamestnanci štátu. Tvorcovia chcú pre nich zlepšiť a zjednodušiť celkové používanie. Novinka NASES-u vedie k tomu, aby sa podporilo maximálne využívanie e-Governmentu.



Po verejnom pripomienkovaní projektu a schválení štúdie uskutočniteľnosti, ktoré prebehlo uplynulý týždeň, sa projekt dostáva do ďalšej etapy. Predpokladaný dátum realizácie je do dvoch rokov.